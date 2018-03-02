Yenimahalle Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurduğu Elele Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Merkezi, maddi durumu iyi olmayan ailelere sahip çıkmaya devam ediyor.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içinde faaliyetlerine devam eden Elele, ihtiyaç sahiplerine hem Yenikart ile hem de gıda, giyim, eğitim, sağlık, barınma ve yakacak gibi yardımlarla elini uzatıyor.

Bu giyim marketinde para geçmiyor

Yenimahalle ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden yoksul, yardıma muhtaç veya sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara yapılan yardımlarda, hayırsever vatandaşların sıfır ya da ikinci el eşyaları ve kıyafetleri ihtiyaç sahipleri tarafından alınıyor.

Bu sayede kendilerine ve çocuklarına Giyim Marketi’nden kıyafet seçen vatandaşlar, evleri için de istedikleri eşyaları alabiliyor.

“Bir elin verdiğini diğer el görmüyor”

Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle yaratmak için çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yardımların insan onuruna yakışır bir şekilde yapıldığını vurguladı.

Yaşar, “Yenikart ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza insan onuruna yakışır bir şekilde destek oluyoruz. Bir elin verdiğini diğer el görmüyor. Vatandaşlarımız kart ile belediyenin verdiğini değil ihtiyacını alabiliyor ve kimse böyle bir yardım aldığını bilmiyor. İster gıda alır ister çocuğuna ayakkabı. Aynı zamanda Elele projemizle de yardımseverler tarafından bağışlanan eşyalar ve kıyafetler yine ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor. Vatandaşlarımıza, belediyemiz ile böylesine güzel ortak bir çalışmaya imza attıkları için çok teşekkür ediyorum. Yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.