Çankaya Belediyesinin elektronik kitapları 51 bin çocuğa ulaştı. Çankaya Belediyesi basılı olarak 380 bin çocuğa dağıttığı çocuk kitapları serisini şimdi de internet ortamında erişime açtı. Bugüne kadar 51 bin çocuk “Sesli Çocuk Kitapları Serisi” ile tanıştı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in çocuklara yönelik en önemli hizmetlerinden biri olan Çankaya Çocuk Kitapları Serisi Çankayalı çocuklar başta olmak üzere tüm Türkiye’de 380 bin çocuğa ulaşırken “Sesli Çocuk Kitapları Serisi” de 51 bin kişiye ulaştı.

Çankaya Belediyesinin Bilim Hikayeleri, Tükenmez Hayatlar ve Tükenmez Kitaplar adlı çocuk kitabı serileri seslendirilerek belediyenin internet sayfasındaki yerini aldı. Elektronik ortamda bugüne kadar 51 bin kişi sayfaya erişim sağladı. 3 set ve toplam 26 adet kitaptan oluşan serileri basılı olarak Türkiye’nin en ücra köy okulları da dahil olmak üzere 380 bin çocuğa ulaştıran Çankaya Belediyesinin elektronik ortamda sağladığı bu hizmet de büyük ilgi gördü.

Çankaya Belediyesinin www.cankaya.bel.tr adresinden ulaşılan Sesli Çocuk Kitapları Serisi içinde Bilim Hikayeleri Serisi öğrencilerin eğlenerek öğrenmesini amaçlıyor. Rüzgarın oluşması, çikolatanın erimesi, yerçekimi, havanın dolaşımı, sesin oluşması gibi merak edilen bilimsel konuların anlatıldığı eserler arasında, ‘Arni Rüzgarı Merak Ediyor’,‘Çikolatam Neden Eriyor?’, ‘Tim, Elma ve Yerçekimi’, ‘Didi Enerji İstiyor’, ‘Riki’nin Robotu’, ‘Kanatlının Pusulası’, ‘Kuki Donmuş Gölde’, ‘Uçan Balonlar’, ‘Eğlencenin Sesi’, ‘Hava Her Yerde’ adlı 10 farklı kitap yer alıyor.

Dünya Klasikleri Serisi Başlığı Altında ise ‘Ağustos Böceklerinin Şarkısı’, ‘Bencil Dev’, ‘Bremen Mızıkacıları, ‘Son yaprak’, ‘Yaşıyor Yaşamıyor’, ‘Yeni Yıl Hediyesi’ kitapları yer alıyor.