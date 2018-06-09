Marmaris’te teknelerde 65 desibeli geçecek ses şiddetinde müzik yayını yapılması yasaklanmış.Harika bir haber!

Keşke bu yasak orayla sınırlı kalmasa Türkiye’nin her yerinde tüm eğlence mekanlarında uygulanabilse!

Son bir ayda büyük otellerde yapılan üç düğün törenine katıldım.

Üçünde de salonlar gayet güzeldi, çalışanlar çok kibardı, yemekler lezzetliydi.

Gelgelelim bu törenler zehir oldu bana.

Çünkü orkestraların ses düzeyi, “İmdat!” diye bağırıp kaçılacak kadar yüksekti.

Ben diyeyim 100 desibel, siz diyin 150 desibel.

Salondakiler sadece işaret diliyle konuşabiliyordu, birbirlerini duymalarına imkan yoktu.

Orkestra elemanları enstrüman kullanmadaki yetersizlikleri ile seslerindeki falsoları hoparlörlerin volümüne abanarak gidermeye çalışıyorlardı galiba.

Burada önemli bir buluştan söz etmekte yarar var:

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan bir başvuru, eğlence mekanlarındaki ses kirliliğini önlemeyi amaçlıyor.

Buna göre, eğlence mekanlarının müzik sistemleri özel bir yazılımla ilgili yerel yönetimdeki bir birime bağlı olacak.

İnsanı rahatsız edecek desibelde müzik yayını yapanlar buradan tespit edilerek anında uyarılacak, dinlemeyenler cezalandırılacak.

Buluş, istenirse yerel yönetimdeki birimin yüksek desibelde müzik yayınlarını kısmasına da imkan veriyor.

Dilerim bu buluş yeni bir düğüne daha davet edilmeden uygulama imkanı bulur.

Kulaklarım hâlâ çok fena çınlıyor çünkü!