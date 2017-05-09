Kulağını çekeceklerimiz var

Spor Toto süper Lig’in 30. haftasında, ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor’a kendi evinde 1-0 yenilen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Ümit Özat maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede skor hariç, karşılaşmanın kendileri açısından iyi geçtiğini belirterek ” Ancak kulağını çekeceğimiz oyuncular olabilir.” dedi.

Kırmızı-siyahlı futbolcuların maçta ellerinden geleni yaptığını ve 7-8 gol pozisyonu ürettiklerini dile getiren Özat, “Kötü oynadığımız ama kazandığımız maçlar da oldu. Bazen olmayınca olmuyor. İstediğimizi geldiği günden beri veremeyen oyuncular var.

Kulağını çekeceğimiz oyuncular olabilir. Bu oyuncular hakkında vereceğimiz kararları göreceksiniz.” diye konuştu. Özat, futbolcuların kendisine şans verilmediğini söyleyemeyeceğini ifade ederek, şunları söyledi: “Değişikliği 5. dakikada da yaparsın, bu benim bileceğim iş.

Beceri noksanlığı sezon başından beri var. Daha 4 maç var, yenseydik, Antalyaspor’a 3, Trabzonspor’a 5 puan yaklaşacaktık Genel hatlarıyla bu takım hedeflerine ulaştı. Bu, sezonun bittiği anlama gelmez. İyi oyun oynamak istiyoruz. Hedefimiz sezon sonunda 45-46 puana ulaşabilmek”

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