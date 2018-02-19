YENİMAHALLE’DE BEKTAŞİ RÜZGARI

Hafta sonu ‘HAMOY’ tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezin de gerçekleştirilen Kul, Pir ve Şah konseri izleyenlere hem öğretici hem de duygu dolu anlar yaşattı. Konser sonrası koro şefi Mehmet Gürbüz ile yaptığımız söyleşide konseri ve yapılış amacını şu şekilde dile getirdi.

“1973 yılında kurulan bir koroyuz. Tamamen Türk Halk kültürüne hizmet amaçlı bir koro. Devletten herhangi bir katkı almadan bugüne kadar kendi ayaklarımız üstünde durduk. Bununla beraber profesyonel korolara adeta taş çıkaran programlar yaptık.

Bu şekilde çalışarak geleceğimiz olan gençlere bu kültürümüzü tanıtmaya ve öğretmeye uğraşıyoruz. HAMOY yıllar içinde profesyonel müzisyenler de yetiştirdi. HAMOY korosunda her meslekten insanlar var. Süreç içinde insanlar pişerek yolarını müzikle birleştiriyor.”

Gürbüz; “Kul, Pir ve Şah dinletisinin isim babası Abdullah Gündüz hocamızdır. Dinletimizde Kul Himmet, Kul Nesimi, Abdal Pir Sultan ve Şah Hatayi’den bahsedeceğiz. Abdullah Hocamız bu başlık adı altında bir çalışma yapmamızı istediğinde ben bu ozanlarımızı ayrıca araştırma gereği duydum. Baktık ki bu ozanlar hep haksızlığa karşı hak adına dimdik bir duruş sergilemişler.

Bu ozanların ana felsefesi haksızlığa karşın hakkın yanında durması. Bizde bunu işledik. Böylece de deyişlerden semahlardan ve ağıtlardan oluşan bir repertuar çıktı. Peygamber Efendimizin ‘ arşın çifte küpeleri’ dediği Hz. Hasan ve Hüseyin Efendimizden bahsettik. Konserimizde Hz Ali’den Muaviye den bahsettik. Böyle bir repertuarı işledik” dedi.

Koro Şefi Mehmet Gürbüz; “Konserimizi izleyen misafirlerimizin memnun kaldığına inanıyoruz. Birçok doğru bildiğimiz yanlışları düzelttiğimize inanıyoruz. Yanlış bildiğimiz doğruları halk ile paylaşıp bu böylemiymiş dedirttiğimize inanıyorum. Orkestra olarak çok iyi hazırlandık. Müzikal anlamda da seyircilerimizi doyurduğumuza inanıyoruz. Bu konser bizim için aslında bir görev. Dinletimizde biz belgelere dayanan gerçekleri halkımızla paylaştık.

Salonda bizleri izleyen seyircilerimiz her kesimden insanlarımızdan oluşuyor. Bu konserden sonra belki kafalarındaki sorular kalktı. Bazı bilgileri kulaktan dolma bilgilerle kullanmadan okuyup araştırmak lazım. Bu program sadece bir dinleti değil aynı zamanda da öğretici bir dinleti. Bu sebepten üzerimizde büyük bir sorumluluk var ve iyi hazırlandık. Kültür yansıtılabildiğinde hedefine ulaşır” diyerek sözlerine son verdi.

Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezin’de düzenlenen konsere çok sayıda vatandaş katılırken, salonda her kesimden insanların olması gözlerden kaçmadı. Konser Alevi Bektaşi geleneğinin söyleşi ve deyişlerinden oluşurken sahneye konulan Semah gösterisi de konsere ayrı bir renk kattı.

Konser öncesi söyleşi yaptığımız HAMOY Başkanı Abdullah Gündüz HAMOY’u ve çalışmalarını şu şekilde tanıttı;

KÜLTÜRÜMÜZÜN BEKÇİSİ ‘HAMOY’

“HAMOY Başkanı Gündüz; “Kültür ve dil milletin mayasıdır bu yüzden bu kültüre ve dilimize sahip çıkmalıyız” Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği (HAMOY) Dernek Başkanı Abdullah Gündüz ile geçmişten bugüne kültürümüz, (HAMOY) ve Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde yarın gerçekleştirilecek olan ‘Kul, Pir ve Şah’ konseri hakkında konuştuk.

HAMOY Dernek Başkanı Abdullah Gündüz HAMOY’ u kuruluş amacını şu sözlerle anlattı;

“Derneğimizi kuran arkadaşlarımız halkın içinde büyüyen halkın çocukları olduğu için bu halk kültürünü yaşatmak için kurulan bir dernek. Anadolu Halkının kültürünün yaşatılmasını bir sosyal sorumluluk olarak görmüşler. Anadolu halkının öz kültürü olan türküler, deyişler, manilerini ve folklorunu yaşatma amacıyla kuruldu.

Bu kültür bizim ürettiğimiz bizim tarihimiz görenek ve geleneklerimiz dilimizdir. Bu kültüre sahip çıkmamız lazım millet tarifinin içinde zaten bunlar bir bütün olarak var. Bu kültüre sahip çıkmazsak millet kalmaz dilimiz bozulur. Geçmişte Arapça Farsça kelimeler ile dilimizi yozlaştırmıştık şimdi de İngilizce kelimelerle dilimizi yozlaştırıyoruz. Dükkânların isimleri bile Türkçeden uzaklaşıyor”.

Gündüz; “Dili bozarsak gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmazsak ülke bölünmeye parçalanmaya yok olmaya gider. Onun için de bu ülkenin çocukları insanları bu ülkede karnını doyuran insanlar olarak kültürümüze sahip çıkmalıyız. Biz Çanakkale’de onca şehidimizi niye verdik. Bu ülkeyi kurtarmak için Kurtuluş Savaşı’nı niye gerçekleştirdik. Niye o kadar kan döküldü bu ülke hayatta kalsın insanlar yaşasın diye. Kültür ve dilde bu ülkeyi ayakta tutabilecek en büyük değerdir. Kültür ve dil milletin mayasıdır bu yüzden bu kültüre ve dilimize sahip çıkmalıyız” diyerek kültürün önemini dile getirdi.

BİZ DERNEK OLARAK HALK MÜZİĞİNE YOĞUNLAŞTIK

Gündüz bu söylediğim nedenlerden ve korumamız gereken bir kültürümüz, dilimiz, bir milletlimiz ve ülkemiz olduğu için dernek olarak halk bilimi konusunda 35-40 yılı geride bırakarak çalışmalara imza attık. İlk kurulduğunda halk müziği ve halk dansları konusu üzerine yoğunlaşmış olan bir dernek olarak kurulmuştu. Bundan bir 15 yıl öncesine kadar bu şekilde devam etti.

“Başka çalışmalarımız da oldu halk tiyatrosu gibi. Halk oyunları çalışmalarımızı 15 yıldır kapatmak zorunda kaldık. Çünkü halk oyunlarıyla daha genç kesim ilgileniyor. Onlarda üniversiteye girme çabalarında olduğu için çalışmalara katılamıyorlar. Bu durumda aslında bizim ülkemizin kültüre baktığı bakış açısıyla doğru orantılı bence okullarımızda halk kültürünü cazip kılacak dersler verilmesi gerekli.

Biz dernek olarak halk müziğine yoğunlaştık. Hem büyükler koromuz hem de gençlik koromuz var. Biz her sene sezon başında muhtemel Eylül ayında bir yıllık programımızı tespit ederiz. Bir yılda neler yapmamız gerektiğini kararlaştırırız. Yoğun bir yıl geçiriyoruz konserler söyleşiler ödül törenleri bunlarla beraber derneğimizin 40 yıllık deneyimini ortaya koymuş oluyoruz. Her ay bir tane ‘Kabakçı Konağı’nda konulu halk müziği gösterileri yapıyoruz”.

Gündüz; “‘Üç yıldır her ay bir ilimizin kültürel değerlerini ve ekonomik sosyal durumunu “memleket havası” adı altında Kabakçı Konağı’na gelen konuklarımızla bir sohbet ortamı içinde paylaşıyoruz. Bu söyleşi arasında da o ilimizin türkülerinden söz ediyoruz program içinde en az 15 türkümüzü seslendiriyoruz. Bu sene Çorum üzerine ardından Van üzerine konuştuk. Bazen konunun dışına çıkarak ‘Nasrettin Hoca bir gün’ adı altında program yaptık. Nasrettin Hoca’nın hayat hikâyesini anlattık onun felsefesini ortaya koyduk.

Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar türküleri üzerine bir program yaptık. Önümüzdeki ayda ‘Bektaşi Dedikleri’ adı altında bir programımız var.

Programda Bektaşi’nin hayata bakışı dünya görüşü felsefesi üzerine bir program olacak ve Bektaşi fıkraları bunların arasında da deyişlerden ve semahlardan örneklerle oluşan bir gösteri olacak. Gençlik koromuzun konserleri oldu. Dernek olarak korolarımızla her sene bu şekilde gösteriler yapıyoruz. Biz bunları kendimize görev olarak algılayıp bir program içinde düzenliyoruz” dedi.

Gündüz; “Aralık ayında ‘Kaşık ve Zil havaları’ başlığı altında konserler yaptık. Türkiye’yi folklorik ve halk bilimi açısından 11 bölgeye ayırdık ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Her sene de bu bölgelerimizden birer tanesinin konserini veriyoruz. Geçen sene Zeybek verdik ondan önceki sene Horon türküleri üzerine konuştuk.

Bu senede kaşık ve zil havalarının yoğun olduğu illerden türküler seçerek köçeklik geleneğini yansıtmaya çalıştık. Batı Karadeniz illerimizden olan Bartın’dan, Kastamonu’dan köçekler getirerek programımıza konuk ettik. Hem de Konya ve Silifke’den kaşık oyunları ekipler getirerek programı gerçekleştirdik. Kaşık bölgesi olarak adlandırdığımız Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerimizden birer türkü ile de programı zenginleştirdik.”