FOX TV’de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya’nın Ankara’daki konuğu Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek idi.

Küçükkaya Motorlu Taşıtlar Vergisine 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak olan % 40 zammı sorunca Şimşek şöyle yanıt verdi:

“MTV konusunda yanlış bilinen bir şey var. MTV, tamamen 2018’in başından itibaren alınacak sıfır araçlardan alınacak. Şu an aracı olanlar, normal şartlardaki artışlarla vergisini ödeyecek. Ticari taşıtları ilgilendirmiyor.

2018 yılında satın alınacak ikinci araçlarda MTV zammı söz konusu değil. Mevcut 21 milyon araç yüzde 40 vergiden etkilenmeyecek.”

İsmail Küçükkaya “şok” olup çok şaşırdı ve ısrarla bu konunun üzerine giderek peş peşe sorular yöneltti ama Şimşek’te ısrarla % 40 zammın mevcut 21 milyon aracı ve bu yıl satın alınacak araçları kapsamayacağını vurguladı.

Tüm medya ve sosyal medya bir anda bu konuyu gündeme aldı ki yayına reklam arası verilince Basın Danışmanı Seçil Hanım Bakan Şimşek’in yanına gelerek hata yaptığını ve % 40 zammın 1 Ocak 2018’den sonra tüm motorlu taşıtlara uygulanacağını söyledi.

ŞİMŞEK SONRA DÜZELTTİ

Şimşek, programın ikinci bölümünde düzeltme yaptı. Şimşek, kanunu yanlış hatırladığını belirterek “Giden kanun benim söylediğimden farklı, onu da düzelteyim. 2018’den itibaren alınan ticari araçlar hariç, yeni araçlarda uygulanacak ayrıca araçların değerine göre de artış olacak. Yüzde 40’lık artış mevcut tüm araçları kapsıyor” dedi.

“Bu orta vadeli programı hep birlikte çalıştık. Oturulup önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ihtiyaçları nedir ne kadarını vergiyle karşılayacağız bunu oturduk konuştuk” diyen Bakan Mehmet Şimşek’in nasıl böyle bir hata yaptığı da anlaşılamadı.