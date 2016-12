Küçük Talha engelini “at üstünde” aşıyor

Selçuk Üniversitesi Atlı Terapi Binicilik Antrenörü Gökhan Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesislerde zihinsel ve fiziksel engellilere yönelik atlı terapi yönteminin uygulandığını söyledi.

Özel eğitimli Haflinger cinsi atlarla iki yıldır üniversite çatısı altında atlı terapi çalışmaları yaptıklarını anlatan Güler, serebral palsi tanısı konulan Talha’nın tedavisinde olumlu sonuç aldıklarını ifade etti.

Güler, tesislere ilk geldiğinde Talha’nın atların kendisine zarar vereceği ön yargısı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Özel eğitimli atlarımızla bu ön yargıyı kırdık. Birlikte tımar yapıp, çeşitli oyunlarla atlara yaklaşmasını sağladık. At üstüne bindirdiğimizdeki tepkilerini gözlemledik. Talha ile ilk tanıştığımızda onda çok aşırı denge bozuklukları vardı. Denge bozukluklarını giderdik. Bazı hareketleri kısıtlı yapabiliyordu. Sonra gitgide hemen hemen her oyunu her hareketi yapabileceğini kavrayarak kendine öz güveni geldi. Şu an daha iyi noktalara doğru gidiyor.”

