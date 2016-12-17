Küçük Alima’nın yeni hayatı

KAMERUN’dan, yeni bir yaşam umuduyla Avrupa’ya geçmek için İzmir’e gelen, yasa dışı yollardan ülke dışına çıkmak isterken yakalanan Tamfu Nancy Nkeni’nin, tüberkülozdan yaşamını yitirmeden önce dünyaya getirdiği kızı Alima Kusti, yepyeni bir yaşama adım attı.

17 ay İzmir’de çocuk yuvasında kalan minik Alima, dedesinin verdiği hukuk mücadelesi ardından teslim alınıp Kamerun’a götürüldü. Aradan geçen 1 yılda daha da büyüyen Alima, annesinin yokluğunu hissettirmeyen dedesi ve teyzeleriyle yaşadığı mutlu yaşamını, bu tablonun oluşması için kendilerine hukuk desteği veren Avukat Emine Sarı ile paylaştı. Avukat Emine Sarı, “Artık aile gibi olduk. Acı bir yaşamın mutluluğa dönmesi, bizleri de sevince boğuyor” dedi.

Ülkesinde dramlarla dolu bir hayat yaşayan Tamfu Nancy Nkeni, kaçak yollardan girdiği birçok Uzakdoğu ve Afrika ülkesinde kaldıktan sonra 2013 yılının Nisan ayında pasaportuyla Türkiye’ye giriş yaptı. Ülkesinde hamile kalan Nkeni, Avrupa ülkelerine, oradan da yakınlarının yaşadığı ABD’ye gidebilmek için girişimde bulundu. Yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen ancak, yakalanan Tamfu Nancy Nkeni, İzmir’de yaşamak zorunda kaldı. Kentte kaldığı süre içerisinde de ekonomik sorunlar nedeniyle hamile olmasına rağmen fuhuş yapan Nkeni, HIV virüsü taşımasının yanı sıra, burada kaldığı sağlıksız koşullar sonrasında tüberküloz hastalığına da yakalandı. 2014 yılının Ağustos ayında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bebeğini dünyaya getirdikten sonra, bir yandan da tüberküloz tedavisi gören Tamfu Nancy Nkeni, Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne alındı. Nkeni, 2014 yılı Aralık ayında bir kez daha fenalaşınca tekrar aynı hastaneye kaldırıldı. Nkeni, burada hem HIV virüsünden, hem de tüberküloz hastalığından dolayı direnci kırılan vücudunun tedavilere cevap vermemesi üzerine 2015 yılın Ocak ayında öldü. Tamfu Nancy Nkeni’nin cenazesi, ailesinin yeterli maddi imkanının olmaması nedeniyle, İzmir’deki Paşaköprüsü Hıristiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bu arada büyük bir mucizenin gerçekleştiği ve Alima’ya, annesinin taşıdığı HIV virüsünün geçmediği testlerde ortaya çıktı.

ALİMA 17 AY YUVADA KALDI, DEDESİ HUKUK MÜCADELESİYLE ALABİLDİ

Kızının ölümüyle yıkılan Wilson Tamfu Gwei, çocuk yuvasında kalan torununu almak için bakanlık düzeyinde girişimlere başladı. Bu arada Nkeni’nin hayatını kaybetmesinden sonra ortaya çıkan Tenkeu Jean Jules, bebeğin babası olduğunu ileri sürüp, Aile Mahkemesi’ne avukatı Emine Sarı aracılığıyla dava açtı. Yapılan başvuruları inceleyen, Kamerun fahri konsolosluğuyla da bağlantıya geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bebeğin, büyükbabaya verilmesini uygun buldu.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra büyükbaba Wilson Tamfu Gwei, geçen ocak ayında çocuk yuvasında 17 ay kalan ‘Alima Kusti’ adı verilen torununu teslim aldı. 17 aylık olan ‘Alima’, dedesi Wilson Tamfu Gwei tarafından Kamerun’a götürüldü. Aradan geçen bir yılda artık iyice büyüyen konuşup yürümeye başlayan Alima, doğum günü kutlamasını da ailesiyle yaptı.

Alima’nın, annesinin yokluğunu hissettirmeyen dedesi ve teyzeleriyle yaşadığı mutluluk, bu tablonun oluşması için kendilerine hukuk desteği veren Avukat Emine Sarı ile de paylaşıldı. Avukat Emine Sarı, “Artık aile gibi olduk. Acı bir yaşamın mutluluğa dönmesi, bizleri de sevince boğuyor” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...