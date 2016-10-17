KTO, geri dönüşüm için eğitim programı düzenleyecek

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Geri Kazanım Sanayiciler Derneği’nin katkılarıyla “Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standart ve Yeterliliklerinin Oluşturulması” konulu seminer düzenleyecek.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Geri Kazanım Sanayiciler Derneği’nin “Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standart ve Yeterliliklerinin Oluşturulması” projesi kapsamında Oda üyeleri ve Kayseri’deki firmalar için seminer programı hazırladıklarını bildirdi. Geri dönüşümü ülkeye değer katmak ve milli servetin yeniden kazanımı olarak tanımlayan Hiçyılmaz, konu ile ilgili tüm firmalara bu etkinliğe katılımları konusunda çağrıda bulundu. Oluşturulan projenin genel amacını; atıkların geri kazanımı, toplanması, depolanması, taşınması olarak özetleyen Başkan Hiçyılmaz, “Proje ile atığın yeniden işlenmesi sonucu elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli olan işgücünün geliştirilmesi planlanmaktadır. Sektördeki istihdamın eğitim ile buluşturulması ve bu ilişkinin sürekli hale getirilmesi, Hayat Boyu Öğrenme kültürünün devamlılığı açısından da önemlidir” dedi.

Başkan Hiçyılmaz, bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen katılımcıların, Kayseri Ticaret Odası’na şahsen başvurabileceklerini, 222 45 28 dahili 177 nolu telefona ve info@kayserito.org.tr adresine ise mail yoluyla ulaşabileceklerini ifade etti. Seminer programlarının katılımcı sayılarının her grup için 20 veya daha fazla sayıya ulaştığında açılacağını hatırlatan Hiçyılmaz, daha detaylı bilgi için www.kayserito.org.tr web adresinin ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

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