Krosçularımız Avrupa karmasında koşacak

İskoçya’da bugün yapılacak EA Permit kros yarışı Büyük Edinburg Krosu’nda Türkiye’den Yasemin Can, Aras Kaya ve Meryem Akdağ Avrupa karmasında koşacak.

Geçen Ay Chia’daki Avrupa Kros Şampiyonası’nda madalya kazanan milli takım atletlerinden dördü, bugün yapılacak Büyük Edinburg Krosu’nda mücadele verecek. Ünlü Olimpiyat şampiyonu Mo Farah’ın İngiltere formasıyla yarışacağı krosta Avrupa karması ve ABD ekipleri de sahnede olacak.

Erkeklerde 2016 Avrupa Kros şampiyonu Aras Kaya, kadınlarda ise Avrupa’nın en iyi iki krosçusu olarak Chia’da podyuma çıkan Yasemin Can ile Meryem Akdağ, Avrupa takımının formasıyla yarışacak.

Büyük Edinburg Krosu’nun ana yarışları bugün TSİ 16:30’da başlayacak.

Yasemin Can, bugün Avrupa takımının formasıyla podyuma çıkacak.

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