Kros Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda iddialı

İtalya’da düzenlenecek 23. Avrupa Kros Şampiyonası’nın hazırlıkları kapsamında Antalya’da kamp yapan Türk Milli Takımı, organizasyonda başarılı olmayı hedefliyor.

İtalya’nın Chia kentinde 11 Aralık Pazar günü düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarını sürdüren Kros Milli Takımı, Kemer ilçesinde yaklaşık 1300 rakımlı Ovacık mevkisindeki bir otelde kamp yapıyor. Organizasyonda kadın ve erkeklerde genç, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde mücadele edecek Türk Milli Takımı’nda 15 sporcu, antrenörler Mehmet

Kiper, Aytaç Özbakır ve Medeni Demir gözetiminde çalışıyor.

Gülüm: “2017 yılı bizim için milat olacak” Kamp müdürü Güven Gülüm, hazırlıkların sürdürüldüğü bölgenin krosa çok uygun olduğunu söyledi.

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