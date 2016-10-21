Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Normandiya Dörtlüsü’nün Ukrayna’nın güneydoğusundaki krizin taraflarının ayrılması başta olmak üzere, yakın zamanda yapılması gerekenleri görüştüklerini bildirdi.

Putin Berlin’deki görüşme sonucunda, “İlk olarak, Minsk anlaşmasının hayata geçirilmesi ele alındı. Görüşmenin tarafları, Ukrayna’nın güneydoğusundaki krizin çözülmesi temelinde Minsk anlaşmaları yatıyor. Taraflar bu anlaşmalara olan bağlılıklarını onayladılar” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin katılımcılarının güvenlik konusuna uzun süre ayırdığını belirten Putin, “Bu konular kriz bölgesindeki tarafların ayrılmasıyla bağlantılıdır.

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