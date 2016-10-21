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Krizin çözülmesi temelinde Minsk anlaşmaları yatıyor

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Russian President Vladimir Putin gestures as he speaks with the media after his annual televised call-in show in central Moscow on April 14, 2016. / AFP / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Normandiya Dörtlüsü’nün Ukrayna’nın güneydoğusundaki krizin taraflarının ayrılması başta olmak üzere, yakın zamanda yapılması gerekenleri görüştüklerini bildirdi.

Putin Berlin’deki görüşme sonucunda, “İlk olarak, Minsk anlaşmasının hayata geçirilmesi ele alındı. Görüşmenin tarafları, Ukrayna’nın güneydoğusundaki krizin çözülmesi temelinde Minsk anlaşmaları yatıyor. Taraflar bu anlaşmalara olan bağlılıklarını onayladılar” ifadelerini kullandı.
Görüşmenin katılımcılarının güvenlik konusuna uzun süre ayırdığını belirten Putin, “Bu konular kriz bölgesindeki tarafların ayrılmasıyla bağlantılıdır.

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