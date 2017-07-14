DIŞİŞLERİ Bakanı Çavuşoğlu, Katar’daki Türk üssüyle ilgili “Katar’da ortak Türk üssünün kurulmasıyla ilgili anlaşma onaylandı. Şimdi bunun uygulaması aşamasındayız. Bu anlaşma, iki egemen ülke arasında bir anlaşmadır. Üçüncü bir ülkenin de bu konuda Katar’a veya Türkiye’ye söz söyleme hakkı yoktur. Herkes buna saygı duyacak” diye konuştu.

Katar Dışişleri Bakanı El Sani de Türk askerinin Katar’da konuşlanması anlaşmasına ilişkin “Madem ki yasalara uygun yapılmış olan bir anlaşmadır öyleyse herhangi bir devletin buna itiraz etmek veya bunu tartışmak hakkı değildir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye ziyarette bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Bin Casim El Sani’yle Bakanlık Resmi Konutu’nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ve Katarlı mevkidaşı El Sani, ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin Katar’la olan ilişkilerinin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, “İlişkilerimizi daha da ileri noktalara götürebilmek için birlikte çalışıyoruz. Bugün kardeşim Muhammed’le bölgesel konuları değerlendirdik. Suriye’de gelinen noktayı ve bundan sonra atılabilecek adımları istişare ettik. Elbette Körfez bölgesinde yaşanan krizi de değerlendirdik. Böyle bir krizin meydana gelmesinden biz Türkiye olarak büyük üzüntü duyduk ve bu krizin en kısa sürede karşılıklı saygı ve eşitlik çerçevesinde çözülmesini arzu ediyoruz. Bu sorunun çözülmesi için bir taraftan Kuveyt’in arabuluculuğunu destekledik diğer taraftan Türkiye olarak biz de yoğun çaba sarf ettik. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bölge ülkelerinden ve dünyadan birçok liderle çok yoğun mesaisi oldu” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: REX TİLLERSON’UN ÇABALARINA DESTEK VERİYORUZ

Katar krizine ilişkin de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, “Biz başında da söyledik. Katar halkını hatta bölge halkını etkileyen, acı veren yaptırımları doğru bulmuyoruz. Elbette Katar’ın ve kardeş Katar halkının ihtiyacı olan gıda başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışıyoruz; ama böyle bir krizin yaptırımlarla değil; konuşarak, diplomasi yoluyla kardeşler arasında samimi müzakere edilerek, çözüleceğine inanıyoruz. En son ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un çabalarına da destek veriyoruz ve bu konuda Katar’ın başından beri sağduyulu yaklaşımını da takdir ediyoruz. Başından beri süreci tırmandırmayarak, diyaloğa açık olduğunu; fakat diyalog için de ambargoların ve alınan kararların kaldırılması gerektiğini net bir şekilde söylemiştir” dedi.

“KATAR’DAKİ TÜRK ÜSSÜMÜZÜ DE İÇEREN TALEPLER BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ”

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Ortada suçlama varsa delillerin de net bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Taleplerin uluslararası hukuku ve özellikle ülkelerin egemenlik haklarını da ihlal etmemesi gerekiyor. Bizim Katar’daki Türk üssümüzü de içeren taleplerin bizim için de kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Katar’ın en başından beri terörle mücadeledeki kararlılığı ve terörle mücadelemize verdiği desteği gören ve şahit olan kişilerden biriyim. En son Katar ile ABD arasında imzalanan terörle mücadele anlaşması da esasen Katar’ın bu konudaki samimiyetini gösteriyor. İnşallah en kısa süre içinde istemediğimiz, arzu etmediğimiz kriz; diyalog yoluyla karşılıklı anlayış, saygı ve eşitlik yoluyla aşılır. Biz Türkiye olarak bundan büyük memnuniyet duyarız. Bunun içinde Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde çabalarımız devam edecek”

EL SANİ: ÖNE SÜRÜLMÜŞ SUÇLAMALAR, GERÇEĞE DAYANMAMAKTADIR

Türkiye ziyaretinin, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüyle Katar krizinin yaşandığı bir döneme gelmesine dikkat çeken Katar Dışişleri Bakanı El Sani, “Katar Türkiye Cumhuriyeti’nin Katar’a vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim ülkemiz kanuna uygun olmayan bir şekilde bir ablukaya maruz kalmaktadır. Ülkeme karşı alınmış olan kanunlara uygun olmayan zalim bir uygulamayla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu ablukanın dayandığı sebeplerin bulunmamasının yanı sıra sadece üretilmiş olan bazı suçlamalara dayanarak, bu abluka uygulanmaktadır ülkeme karşı. Bu krizi izleyenler de şunu açıkça görmektedir. Bu öne sürülmüş suçlamalar, gerçeğe dayanmamaktadır. Sadece uydurulmakta olan belli bazı haberlere dayanmaktadır. Hiçbir şekilde aklıselime dayalı tartışmalara dayanmamaktadır” diye konuştu.

“HERHANGİ BİR DELİL VEYA KANIT SUNULMUŞ DEĞİL”

Krizin çözülmesinin yapıcı diyaloğa dayandığını belirten El Sani, “Görüşmede, krizle ilgili meydana gelen son gelişmeler ve özellikle de Kuveyt Şeyhi’nin harcadığı arabuluculuk çabalarının yanı sıra ABD ile iş birliği yapılarak bu krize bir çözüm bulunması çabaları alındı. Krizin çözülmesi yapıcı bir diyaloğa dayanmalı ve aynı zamanda karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde ve devletlerin saygınlığına da saygı gösterilmeli. Eğer bu ablukayı uygulayan ülkelerin belli bazı şikayetleri söz konusuysa bunların, şu andaki uygulamalar çerçevesinde değil; sağlam temeller üzerinde tarafımıza iletilmesini diliyoruz. Şimdiye kadar öne sürülen suçlamaları ispatlayacak herhangi bir delil veya kanıt sunulmuş değildir” dedi.

“KRİZİN BİR GÜNDE ÇÖZÜLMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ”

İki bakan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Suudi Arabistan ve Katar temaslarının olumsuz sonuçlandığına ilişkin basında yer alan haberler sorulan Katarlı Bakan El Sani, “Ziyaretin başarısız olduğunu gösteren herhangi bir gösterge söz konusu değildir. Sayın Tillerson, aynı zamanda krizin çözülmesi için kardeş Kuveyt’in dışişleri bakanıyla yoğun çaba harcıyor. Böyle gergin geçen bir krizin 1 günde çözülmesi söz konusu olamaz. Sonuca varabilmek için de gerek ABD’yle gerek Kuveyt’le temaslarımız devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: ORTA VADELİ SÜREÇTE SONUÇ ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Aynı soruya yanıt veren Bakan Çavuşoğlu ise “Tillerson’ın bugüne kadar arabuluculuk görevi yapan Kuveyt’le hareket etmesi de bizce doğru bir adımdır. Bir ziyarette bu sorunun çözülmesini beklemek iyimserlik olur. Bence olumlu adımlar oldu. Orta aşamada yani uzun mesafede değil de orta vadeli bir süreçte biz sonuç alacağımıza inanıyoruz” dedi.

“ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKENİN KATAR’A VEYA TÜRKİYE’YE SÖZ SÖYLEME HAKKI YOK”

Katar’daki Türk üssüyle ilgili bir soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Katar’da ortak Türk üssünün kurulmasıyla ilgili anlaşma onaylandı. Şimdi bunun uygulaması aşamasındayız. Teknik ekiplerimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor. Askerlerimiz birlikte bu işin koordinasyonunu sürdürüyor. Amerikalılarla bir problem yok. Amerika’nın itirazı da yok. Bu anlaşma, iki egemen ülke arasında bir anlaşmadır. Körfez ülkelerinin de böyle bir şart koşması iki ülkenin egemenliğine aykırıdır. Üçüncü bir ülkenin de bu konuda Katar’a veya Türkiye’ye söz söyleme hakkı yoktur. Herkes buna saygı duyacak. Bugüne kadar da hiçbir itiraz olmadı”

EL SANİ: İTİRAZ ETMEK VEYA TARTIŞMAK HERHANGİ BİR DEVLETİN HAKKI DEĞİL

Türk askerinin Katar’da konuşlanması anlaşmasıyla ilgili El Sani, şöyle konuştu: “Katar’ın imzalayacağı herhangi bir askeri anlaşma eğer uluslararası yasalarla çelişmiyorsa o zaman asla tartışma konusu olamaz. Madem ki yasalara uygun yapılmış olan bir anlaşmadır öyleyse herhangi bir devletin buna itiraz etmek veya bunu tartışmak hakkı değildir”

ÇAVUŞOĞLU: TAKVİMİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerini kapsayacak olan ziyaretlerinin detayları sorulan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı’mız, önümüzdeki süreçte bölge ülkelerini ziyaret etmek istiyor. Bunun takvimini belirlemeye çalışıyoruz. Tüm çabalarımızın bölgedeki istemediğimiz sorunun kardeşlik hukuku çözülmesine yöneliktir” diye yanıt verdi.