Kremlin İdlib’deki İHA tehdidine dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, İdlib’den teröristler tarafından gönderilen insansız hava araçlarının (İHA) Rusya’nın Suriye’de geçici üssü için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Peskov, konuyla ilgili açıklamasında, “Bu bizim geçici üslerimiz için ciddi tehdit oluşturuyor ve bunu Rusya Devlet Başkanı da söyledi. Tam da İdlib’den bizim üslerimiz için tehdit oluşturan çeşitli insansız hava araçlarının gönderildiğini biliyorsunuz” dedi ve ekledi:

“İdlib’deki durum hem Moskova, hem Şam, hem Ankara hem de Tahran için endişe uyandıran konu olmaya devam ediyor.

“Orada bir terör kaynağı daha oluştu. Orada çok fazla terörist grupları meydana geldi.

“Hiç kuşkusuz ki, bu durumun istikrarını bozuyor. Bu durumdan siyasi diplomatik yollarla çıkma çabalarımızı bozuyor.”

