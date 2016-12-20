Kredi kartı ödemelerine kolaylık getirilsin

Vatandaş kredi kartının aylık yüzde 40 geri ödemesini yapmakta zorlanıyor. Kredi kartı aylık geri ödemeleri eskiden olduğu gibi en az % 25’e hatta % 20’ye indirilsin. Böylece borcunu düzenli ödeyenler de nefes alsın.

Yakında bu düzenleme yapılmazsa çok sayıda insan borç sarmalında, bir plastik kartın içinde yok olup gidecek

Bugünlerde herkes borcunu taksitlere bağlama, faizsiz kredi alma peşinde. Yaklaşık 11,5 milyon kişi ve yüz binlerce şirketin, ödenmemiş veya takibe alınmış kredi ve çek borçlarına yeniden yapılandırma ve buna bağlı sicil affına ilişkin gelişmeleri önceki yazılarda değinmiştik.

Altı milyondan fazla insanımızın kredi kartlarıyla sorunu var. Bir bölümü kredi kartı borcunu ödemekte havlu atmış, artık ödeyemiyor, büyük bölümü de zaten yasal takipte, maaşına, evine, arabasına icra haciz gelmiş.

Bu durumu tetikleyenlerin başında gelen en önemli faktörlerden biri ağırlaştırılan kredi kartı geri ödeme koşulları.

Hatırlarsanız iki üç yıl önce cari işlemler yani döviz açığını azaltmak için başta cep telefonları olmak üzere çok sayıda ürüne taksitli alma imkânı durdurulmuştu. Bu düzenlemeler sırasında yine tüketimi kısmak adına kredi kartı aylık geri ödemelerindeki oran bir anda % 25’den % 40 çıkarılmıştı.

Bu düzenlemeye hazırlıksız yakalanan çok sayıda vatandaş, aniden yükselen geri ödemeleri yapamaz duruma gelmiş, kart borçlarını kapatmak için bireysel veya tüketici kredilerine başvurmuştu. Dediğimiz gibi bu borçların büyük bölümü bugünün değil geçmişten gelen borçlar ve taksitler. “Bilmem ne kartına 24 aya, 36 aya taksitlerle al vatandaş al” döneminden kalan borçlar.

Geri ödeme yüzde 40’a çıkmadan önce basit bir hesap yapalım. O zamanda geliriniz 3 bin lira kredi kartı borcunuz limite gelmiş 10 bin lira tutarında olsun. Yüzde 25’lik geri ödemeyle yani maaşınızın 2 bin 500 lirasını kartınıza aylık borç olarak yatırıyordunuz, kart borcunuz 7,5 bin lira iniyordu. Biraz daha az masrafla en azından kredi kartı borcunuzu kontrol altında tutabiliyordunuz. Başka bir deyişle kredi kartı borcunuzu çevirebiliyordunuz.

.Şimdi bugüne bakalım;

Arkadaşın geliri 3 bin 500 liraya yükselmiş, Yine 10 bin lira borcu olsun. Ödediği tutar 4 bin lira. Gelirinin 500 lira üstünde. Borcunu ödeyemiyor.

Vatandaş faiz ödemeye razı ama artık gelirini aşan aylık geri ödemelere yetişemiyor.

Burada aylık ve gecikme ile meydana gelen faiz artışlarından, ödeme yapmadığınız için sürekli sinir bozucu şekilde bankaların yazılı sözlü tacizlerini, hatta tehditlerini hatırlatmak istemiyoruz. Dahası bankalar, isterlerse geri ödenecek tutarı “risk var” diye yükseltebiliyorlar.

İndirin geri ödeme oranını yüzde 25’e hatta yüzde 20’ye herkes nefes alsın. Herkes zaten artık gereksiz yere kredi kartı kullanmaktan kaçınıyor. Vatandaş borcuna sadık, “küçük olsun öderim” diyor.

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