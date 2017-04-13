Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve sinemanın kral ve kraliçesinin seçildiği 1.Sinema Güzeli Yarışması’nın dereceye giren finalistleri ile yarışmada jüri üyeliği yapan isimler kutlama partisinde bir araya geldi. Partide sinemanın yeni oyuncu adaylarının heyecanı gözlerinden okunuyordu.

Sinemaya yeni yüzler kazandırmayı hedefleyen, Atilla Kaplakarslan Vizyon Production, Bonart Ajans, BonneVie Dergisi ve Antalya Holiday Medya iş birliğiyle gerçekleştirilen 1. Sinema Güzeli Yarışması’nın yankıları devam ediyor. Yarışmaya katılan 28 genç içinden jüri tarafından sekiz genç sinemanın yeni yüzleri olarak seçilmişlerdi. Dereceye giren gençler için organizasyon tarafından bir kutlama gecesi düzenlendi. Rumeli Hisarüstü Yıldız Hisar Tesisleri’ndeki geceye jüri üyelerinden ünlü yapımcı Şükrü Avşar, Çağrı Bingüller, Engin Çağlar, Wilma Elles, Kendi ve Muammer Kapucuoğlu katıldı. Heyecanları gözlerinden okunan dereceye giren genç isimler önümüzdeki günlerde Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi’nde oyunculuk eğitimlerini almaya başlayacaklar.

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