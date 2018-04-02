Sinemanın Kral ve Kraliçesini seçerek Yeşilçam’a ve dizi film sektörüne oyuncu kazandırmayı hedefleyen “2.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” 4 Nisan’da Çarşamba gecesi yapılacak gala gecesinde ünlü jüri üyeleri kral ve kraliçeyi seçecek.

Yapılan elemeler ile kral ve kraliçe gala gecesi büyük jüri önüne çıkacak 28 aday belirlendi ve kampa girdiler. Sponsor ziyaretleri yapan güzeller benzincide pompacı oldular şehit aileleri yararına benzin sattılar.

Yıllar önce her yıl düzenlenerek yeşilçamın “Kral” ve “Kraliçe”sinin seçildiği ve seçilenlerin o yıllar da sinema filmlerinde boy gösterdiği geleneksel Artiz Yarışması yıllar sonra sinema ve dizi sektörüne yeni yüzler kazandırmak için “2.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” adıyla iki yıldır, Vizyon Production, Bonart Ajans ve Bonne Vie dergisi iş birliğiyle yapılıyor. 4 Nisan Çarşamba günü, Wow İstanbul Hotel & Convention Center’de gerçekleştirilecek yarışmanın Kırmızı Halı Röportajlarını efsane aktör Nuri Alço yaparken gecenin sunucuları ise, Ayça Kuru ve Volkan Severcan tarafından yapılacak.

Gençler yarışmaya büyük ilgi gösterdiler…

Dokizyüzelli kişinin yarışmaya katılmak üzere başvuru yaptığı “2.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarişması”nın elemeleri ise hafta içinde Wow İstanbul Hotel & Convention Center’da yapıldı. 127 kişiye indirilen ilk eleme sonunda gala gecesine katılmaya hak kazanan 28 genç büyük jüri önüne çıkmak için Wow Hotel’de kampa girdi. Aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu ön jüri finalistleri seçmekte zorlanırken adeta ince eleyip sık dokudular. Ocak ayında Azerbaycan temsilcisi Vusala Said Eyyubqızı tarafından Bakü Pullman Hotelde yapılan elemede seçilen 1 kız ve 1 erkek Azeri yarışmacı İstanbul’da yapılan canlı elemelere direkt olarak katılarak final gecesine katılmaya hak kazanmıştı. Elemeler sonunda objektiflere poz veren adaylar daha sonra geçtiğimiz yılın kraliçesi Dilara Gülsün Meydancı ile “Selfie” yaptılar. Adaylar kamp program içinde sponsor gezirleri de yaptı. Güzeller Alpet benzin istasyonunda “Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği” yararına pompacılık da yaptılar ve gelen araçlara yakıt doldurdular