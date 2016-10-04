Kral bile Kralcılık yapamıyor İsveç’te…

İşte size bir Türkiye gerçeği daha. Dün gece haber bültenlerine bakıyordum. Türkiye’de bir devlet büyüğüne saygı vardır ancak görüntüler sanki hep bir kapı kulu görüntüleriydi.

Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Bakanların yanındakiler hep ellerini önlerin birleştirmişler, ovuşturur bir durumdalar.

Yani sanki bir kapı kulu gibiydiler. El pençe duruşları geçmişte de vardı bugün de var. Hep karşımızdaki unvanları kendimizden üstün gören bir kompleksimiz var. Nedense bu Türkiye’de çok daha etkili.

OYSA ONLAR DOKUNLMAZ OYSA BİZ DOKUNULAN

Biliyorsunuz siyasetçileri halk seçer, Anayasa’ya göre de yasalarda eşitiz, ancak Türkiye gerçeği böyle değil.

Türkiye’de siyasilerin hala dokunulmazlıkları var. Hala onları seçenler ile aynı haklara Anayasal olarak sahipler ancak bir adım öndeler. Bu eşyanın tabiatına aykırı olmalıdır. Bugün kendimizi ait hissettiğimiz Avrupa’da böyle bir ayrımcılık ve ayrıcalık yoktur.

İSVEÇ KRALI’NA TRAFİK’TE CEZA YAZILABİLİYOR

İşte size bir İsveç gerçeği, bırakın, Başbakanı, Bakanı, Milletin vekillerini, Kral bile Kralcılık yapamıyor bu ülkede.

Örneğin trafikte hız dâhil suç işleniyorsa, bu sokaktaki vatandaşa da uygulanıyorsa, Kral için de uygulanıyor. Geçmişte bunun örnekleri yaşandı İsveç’te ki hem alkollü olduğunda hem de hız sınırını aştığında ceza almış ve medyaya da bu yansımıştır.

BEN BİZZAT SAHİT OLDUM

Aktif gazetecilik yıllarımda İsveç Başbakanı Göran Persson’u Başbakanlıktan çıktıktan sonra köşe başındaki bankamatikten sıraya girerek nasıl para çektiğine şahit olduğumu yazmış ve fotoğraflamıştım.

İsveçli Bakanların, öğle yemeklerinde sade bir vatandaş gibi nasıl bir restorana gelip yemek yediğini görmüştüm. Bu ülkede hiç ummadığınız anda bir Başbakan, ya da bir Bakan’ın yanınızda yürüdüğünü görürseniz, şaşırmamalısınız. Çünkü insanlar arasında bir ayırım yoktur.

ÜNLÜLER İLE FOTOĞRAF ÇEKTİREN GÖRMEDİM

Türkiye’de genelde şöhret olanlar ile sade vatandaş arasında bir uçurum vardır. Şöhretleri şöhret yapan o sokaktaki vatandaş maalesef sonra dışlanır, ancak onların peşinden koşmaya da devam eder. Burada ünlü olan futbolcular, şarkıcılar, artistler şöhretleri, kariyerleri olumsuz etkilenir diye evlenmekten kaçmazlar. Diğer insanlar gibi ailelerini kurarlar ve onlar gibi yaşarlar. Başbakan iken Başbakanlar, skandal olacak diye karılarından ayrılmazlık yapmazlar. Neyse o dur. Her şey doğaldır. Türkiye’de skandal olur da bunlar günlük yaşamdan gizlenir.

TÜRKİYE’DE ÜNLÜ YAZARLAR VE PATRON BAŞKA YERDE YER

Türkiye’nin amiral gemisinde çalışırken, çok dikkatimi çekmişti. İsveç Temsilcisi olarak gazeteyi ziyaret ettiğimde bu tespiti yapmıştım. İki yemekhane yan yanaydı. Birinde patron ve yazarlar yer. Diğerinde ise gazete personeli, muhabirler yer idi.

Tek fark neydi. O patronun yediği yer 5 yıldızlı restoran görünümünde ve papyonlu ve eldivenli garsonlar servis yapıyordu. Etliler ve zeytinyağlılar ayrıydı. Her şey farklı ve seçmeydi. Oysa İsveç’te bu da farklıydı. İsveç Radyosu (SR) çalışırken, radyonun genel müdüründen en alt seviyede çalışan sıraya girer, aynı masalarda birlikte yerdi.

Yani ayrı, gayrı yoktu. Yemek menüsü aynıydı. Özel hiçbir fark yoktu. Türkiye’de ise bu uçurum hep vardı. İşte ne zaman bu farklılık giderilirse o ülkede insanlar daha mutlu olacağına inanıyorum.

Daha mütevazı bir Türkiye’ye her zamandan daha fazla ihtiyaç var. Bundan kimse bir şey kaybetmez. O ülkede yaşayan insanlar, eşit hissettiği zaman daha mutlu olur ve ülke mutlu insanlardan oluşur. Bunu kim istemez ki, ancak Türkiye’de bu bir türlü yaşama geçirilmedi.

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