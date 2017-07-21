Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Rabia Nazlı, Hatice Kübra Aydın, Sümeyye Hocaoğlu ve Yüsra Dirik, kendi yaptıkları takı, süs eşyaları, kişiye özel dijital ve el çizim karikatürleri satmaya başladı, girişimci kadınlara örnek oldu.

Haziran ayında mezun oldukları için KPSS’ye hazırlanacak olan öğretmen adayları, kendileri için tasarladıkları kolyeler ile büyük ilgi çekti. Etamin kolye, hediyelik dekoratif süs eşyaları, kişiye özel dijital karikatür ve el çizim karikatürleri yapan Rabia Nazlı, Hatice Kübra Aydın, Sümeyye Hocaoğlu ve Yüsra Dirik hem mesleklerini geliştirdiklerini hem de para kazandıklarını söyledi.

İnternet üzerinden aldıkları siparişe yetişmekte zorlandıklarını belirten genç öğretmenler, “Tasarladığımız kolyeleri kişisel sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Talep eden çok oldu. Boyamayı, renkleri çok sevdiğimiz için de taş boyama gibi hediyelik dekoratif süs eşyaları tasarlıyoruz. Ama asıl hedefimiz çok sevdiğimiz öğretmenliği yapmak” dedi.