Ölçe,Seçme ve Yerleştirme Merkezince(ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) Öğretmenlik Alan Testi bu gün saat 10.00’da yapıldı. Sınav yerleri ÖSYM tarafından daha önce belirlenmiş olan adaylar bugün çeşitli okullarda sınava girdiler.

Öğretmen atamaları bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı‘nın norm açıklarına göre ve Maliye Bakanlığı tarafından izin verilen kadrolar çerçevesinde gerçekleşiyor.Atama bekleyen öğretmen sayısı genel anlamda alım sayısı ile tutmadı gibi branşlara göre de farklılık gösteriyor.

Peki 2018 yılında ÖABT’YE girecek öğretmenin branşlara dağılımı nasıl?

En çok hangi branşta öğretmenler atama bekliyor? ÖABT’ye girecek kişi sayısı bakımından en fazla branş hangisi gibi sorular atama bekleyen binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor. 2017 yılı ÖABT’ye giren öğretmen sayıları, branş bazında yapılan atamalar eğitim fakültelerinden 2018 yılı itibariyle mezun olması öngörülenler ve formasyon belgeleri de dikkate alınarak yaklaşık olarak 2018 yılında hangi branştan ne kadar öğretmenin ÖABT’ye gireceği hesaplandı.

Sınav sonuçları Ağustos 2018 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.