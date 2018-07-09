9 Temmuz 2018 Ay Günü; İçinde yaşadığımız gezegendeki ülkelerin, kıtaların birbirine yaklaştığını ve dünyanın artık küçüldüğünü, tek tip bir hale dönüştüğünü yaşıyor ve görüyoruz.

Uluslararası iletişimde çığır açtık, nerede olduğumuz ya da yaşadığımız hiç farketmez, aynı reaksiyonları gerçekleştiriyoruz. Ortak yapılacak girişimler, etkileşimler, yurtdışı bağlantıları ve buna bağlı olarak yeni atılımlar geliştirme ve uygulama gibi konular karşımıza çıkacak. Toplumlar arası iletişimler, yeni bilgi alışverişleri, öğrenmeye açık biz insanlar için, kendimizi geliştirme ve daha ileriye taşıma adına oldukça önemli bir kavram. 9 Temmuz 2018 Ay Günü çerçeveyi genişletelim ve hayata bu perspektiften bakmaya çalışalım. Kazanmak ya da kaybetmek bizim elimizde ayrıca bir süredir ağır aksak giden. Çeşitli engellerle karşılaştığımız durumlarla ilgili yeni haberler ve gelişmeler gündemde olacak.