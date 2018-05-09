Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

9 Mayıs 2018 Merkür Günü; Vucut enerjimizle kafa enerjimizin senkron bir şekilde hareket ediyor olması, bugün kendimizi fazlasıyla iyi hissedeceğimiz anlamını taşıyor.

9 Mayıs 2018 Merkür Günü, kafamızı kurcalayan ve bir süredir düşünüp çözmeye çalıştığımız sorunlarla ilgili olumlu yönde gelişme ve iyileşme sürecine giriyoruz. Karamsarlıkların, çıkmazların ve kendimizi kötü hissettirecek olayların etki alanlarının dışında kalacağız.

Bugün girişimler, atılımlar ve yeni başlangıçlar için ufkumuz oldukça açık gözüküyor. Yaşam içerisinde sona eren ya da bitmek üzere olan her ne var ise peşinde koşmayı bırakalım ve bugün temiz bir sayfa açıp yeniden doğmanın verdiği muhteşem enerjinin güzelliğinin farkına varmaya çalışalım.

Günün devamında edineceğimiz bilgiler, çeşitli öğretiler, tecrübe ve bir