Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

8 Haziran 2018 Venüs Günü; Rakiplere karşı alınacak önlemler, taktikler daha iyisini yapmaya çalışma ve başarma azmi günün gelişecek olayları arasında yer alacak.

Yaptığımız işlerin, ilişkilerimizin kaliteli, düzeyli ve etik sınırlar içerisinde olması kendimize ve karşımızdaki insanlara ne kadar saygı duyduğumuzun bir göstergesi olabilir.

8 Haziran 2018 Venüs Günü bütçemizin kısıtlı olması, ekonomiye yapacağımız ve birtakım planlarımızın da yarım kalma ihtimalini gösteriyor bizlere. Günün ikinci yarısında kapasitemizi zorlayacak, biraz uğraşmamıza ve efor sarfetmemize neden olacak durumlarla karşılaşabiliriz. Tüm bunlar yaşanırken haftanın son günü olduğunu ve tatile bir adım daha yaklaştığımızı düşünerek rahat moda geçebiliriz.