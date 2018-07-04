4 Temmuz 2018 Merkür Günü; Aile kurmak, birlikte yaşama isteği biz canlıların olmazsa olmazlarından.

İnsanlar yaşadıkları hayatı paylaşmak için her zaman birbirlerine ihtiyaç duymuşlardır. 4 Temmuz 2018 Merkür Günü beyin enerjimiz aile işleriyle ilgili mesai yapacak. Yaşadığımız ya da yeni satın alacağımız evle ilgili birtakım açılımlar ayrıca kendimiz ve çocuklarımızın güvenliğiyle ilgili konular gündemde olacak.

Günün ilerleyen saatlerinde yemek konularıyla ilgili güzel lezzetler tadabilir değişik mutfak kültürlerini öğrenebiliriz ancak dozunu fazla kaçırmamaya özen gösterelim.