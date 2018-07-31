31 Temmuz 2018 Mars Günü; Bazen hayatta işler planladığımız gibi yürümez.

Biz ne kadar iyimser bir tablo çizsek de olumsuzluklar, handikaplar her daim karşımıza çıkabilir. Biz insanlar kırılgan ve aynı zamanda çabuk demoralize olan canlılarız. 31 Temmuz 2018 Mars Günü gelişecek olaylara karşı daha güçlü bir duruş sergilemeye çalışalım, kendimize pozitif yönde telkinler verelim ve dayanıklılığımızı, irademizi sınayalım. Böylece şahsımıza ve etrafımızdaki insanlara karşı güvenimizi tazelemiş oluruz. Günün kalan kısmında enerjimizi ev ile ilgili genel konulara, ebeveynlere ve gıda sektörüyle ilgili faaliyetlere yoğunlaştıracağız.

Hoşumuza giden ve bize huzur verdiğini düşündüğümüz bir müzik dinletisi bütün yorgunluğumuzu alacaktır.