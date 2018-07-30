30 Temmuz 2018 Ay Günü; Şimdiye kadar bastırdığımız, arka planda kalan değerlerimizi açığa çıkartma zamanı geldi.

Yeteneklerimizin farkına varmak, mevcut potansiyelimizi ortaya çıkartmak ve zaman olgusunu da gözönünde bulundurarak artık uygulamaya geçmek iyi hissetmemizi sağlayacaktır. 30 Temmuz 2018 Ay Günü duygusal ilişkiler, bağlantılar, merhametli ve sevecen tavırlar sergileyebiliriz.

Seçici davrandığımız, değer verdiğimiz birtakım konular ya da insanlar var ise gelişecek olası karışık durumlara karşı hazırlıklı olmamız ve daha sonra üzüleceğimiz yaptırımlarda bulunmamamız gerekiyor.