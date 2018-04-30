Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

30 NİSAN 2018 Ay Günü; Hayata bakış açımızla ilgili karamsar bir tutum içerisinde olmayalım.

Bir türlü kuramadığımız iç dengelerimizle ilgili problemler yaşıyor olabiliriz.

30 NİSAN 2018 Ay Günü gönlümüzün istediği gibi davranalım ve hiçbir şeyi ertelemeyelim. Zamana karşı yarışıyoruz ve problemlerimizin içerisinde boğulup gidiyoruz. Bugün yaşadığımız gezegendeki güzellikleri farkedelim, kafamızı kaldırıp biraz etrafımıza bakalım, belki de şimdiye kadar gözden kaçırdığımız birşeyleri farkedeceğiz, hayat akışımızda pozitif yönde değişimler yaşayacağız.

Bugün olaylara karşı daha fazla yoğunlaşıyoruz ve hislerimize oldukça güveniyoruz. Gürültülü, kalabalık ortamlardan uzaklaşalım ve psikolojimizi rahatlatabilme adına kendimizle başbaşa kalacağımız sakin mekanlar seçelim.

İlerleyen saatler içerisinde uzun yıllardır görüşmediğimiz bir dostumuzla karşılaşabilir, yeni girişimlerde bulunabilir ve bir konuda ortak karar alıp uygulama yoluna gidebiliriz.