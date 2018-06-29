29 Haziran 2018 Venüs Günü; Kişisel hayatımızda kurduğumuz daimi dostluklar, yaşadığımız kalıcı ilişkiler. Sosyal yaşantıdaki yerimiz, yaşadığımız süre içerisinde önemli bir motivasyon kaynağımız olsa gerek.

29 Haziran 2018 Venüs Günü’ne başlarken Venüs etkisini yoğun bir şekilde üzerimizde hissedeceğiz. Karşılıklı anlaşmalar, uğradığımız haksızlıklara karşı mücadele ve güçlü duruş ayrıca eşitlik ve adaletli dağılım. Hissedeceklerimiz ve gerçekleştireceğimiz raaksiyonlar arasında yer alacak.

Bugün özel hayatımızla ilgili çalkantılı durumlar, karşı cinsle olan ilişkilerimizde denge problemleri, birtakım arayışlar beklentiler. Belki de karşımıza çıkacak yeni birliktelikler ile ilgili durumlar yaşayacağımız gelişmeler arasında.

Gün içerisinde, hayata bakış açımızı değiştirecek birtakım sanatsal faaliyetler ve açılımlar yaşayacaklarımız arasında yer alacak.