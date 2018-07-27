27 Temmuz 2018 Venüs Günü; Bugün gelişecek olaylara karşı gerçekçi ve mantık çerçevesinde yaklaşımlarda bulunuyoruz.

Kuracağımız iletişimlerde monolog değil diyalog yolunu tercih etmemiz anlaşılabilir ve uzlaşmaya dönük bir ilişki bütünlüğü içerisinde olduğumuzu gözterir. Bizi diğer canlılardan ayıran özelliklerimizi kullanmak, hayatı kolaylaştırmak adına yapacağımız önemli bir hamle olacaktır. 27 Temmuz 2018 Venüs Günü zıt görüşlü insanlar ile fikir ayrılıkları yaşayabiliriz, ayrıca haklı olduğumuzu düşündüğümüz ve kazanmak istediğimiz birtakım özel durumlar, konular, davalar ya da geçmişle ilgili meseleler gündeme gelebilir. Eğitim seviyemizi yükseltmekle ilgili bir düşüncemiz var ise bugün bir atılım yapabiliriz. Okumanın, öğrenmenin yaşı yoktur felsefesinden yola çıkarak ilerlemek istediğimiz alanda kendimizi geliştirebilir ve başarıya ulaşabiliriz.

Günün sonunda doğayla bütünleşmek adına yapacağımız faaliyetler negatif enerjimizi atmak için önemli bir fırsat olacaktır.