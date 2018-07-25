25 Temmuz 2018 Merkür Günü; Süregelen hayat, insanlar ve en önemlisi kendimizle inatlaşmayı ve olayları istediğimiz doğrultuda yönlendirmeye çalışmayı artık bir tarafa bırakalım.

Ne istediğimizi ve ne şekilde mutlu olacağımızı çok iyi belirlemek, bu yönde hareket etmek, zevk alarak yaşayacağımızı ve hayatla ilgili heyecanımızın, isteklerimizin her daim canlı kalacağının bir göstergesi. 25 Temmuz 2018 Merkür Günü sorumluluklarımızın farkındalığını her zamankinden fazla hissedeceğiz, dağınık giden birşeyleri disiplin altına almaya çalışabilir, toparlayıcı bir görev üstlenmiş olabiliriz. Bu etki altında kafamızda oluşacak olumlu ya da olumsuz düşünceler, çözümlenmeyi bekleyen konuları bir sonuca bağlamaya ve aksaklıkları gidermemize yardımcı olacak.

Bugün bencilce hareket etmeyelim ve etrafımızdaki insanların da düşüncelerini, görüşlerini önemseyelim, belki de vermiş olduğumuz yanlış kararların düzelmesinde önemli bir rol oynayacaklardır.