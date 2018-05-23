Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

23 Mayıs 2018 Merkür Günü; İç dünyamızın çalkantıları, dışarıdaki hayatımızın akışını da etkiliyor.

23 Mayıs 2018 Merkür Günü’nde bir süredir nefes almadan çalışıyor, oradan oraya koşturuyor ve kendi istediklerimizi bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Tükenmişlik sendromunu bir çoğumuz kısmen de olsa yaşıyor olabiliriz.

Bugün hızlı giden akışı biraz olsun yavaşlatmayı ve kafamızda biriken lüzumsuz konuları düşünmemeyi deneyelim. Gün içerisinde bizim dışımızda kendi kendine gelişen birtakım olaylara karşı hazırlıklı olalım.

Ayrı şehirlerde yaşayan ve uzun zamandır görüşemediğimiz yakınlarımızla özlem gidereceğiz ve hayatlarında gelişen değişimelerle ilgili karşılıklı yorumlar ve fikir alışverişleri yapacağız.