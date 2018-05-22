Vuslat'la Kozmoz'dan Dünya'ya

22 Mayıs 2018 Mars Günü; Bugün kibirli, hiçbir şeyi beğenmeyen, memnuniyetsiz, etrafımızdaki hemen her şeye eleştirisel bir bakış açısıyla yaklaştığımız gergin enerjili bir gün.

Maddeye bağımlı yaşam sürme merakı, manevi ve insani değerlerimizin ne kadar azaldığının bir göstergesi olabilir.

22 Mayıs 2018 Mars Günü para kayıpları, bankalarla ilgili işler, borçlar ya da beklentilerimizin gerçekleşmemesi karşımızda duran ve dikkat etmemiz gereken konular içerisinde. Alanımızda tecrübeli olduğumuz işlerimizi bugün birilerine beğendiremiyor ya da tatmin edemiyor olabiliriz, fazla karamsarlığa kapılmadan, kendimize olan özgüvenimizi sağlam tutmaya çalışalım.

Zaman içerisinde kaybettiğimiz, unuttuğumuz birileri ya da birşeyler var ise yeniden gün yüzüne çıkacak ve belki de içimizde birşeyler depreşecek, kendimizi garip duygular içerisinde bulacağız.