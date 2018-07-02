2 Temmuz 2018 Ay Günü; Biz insanlar yıllar içerisinde maddeye bağlı, belki de bağımlı canlılar haline geldik.

Para denilen olgu bizi esir almış ve hayatımızın tamamını kontrol etmeye ve yönlendirmeye devam ediyor. Bu esaret altında gezegenimizin büyük bir çoğunluğu mutsuz ve stres dolu bir hayat sürmeye devam ediyor. 2 Temmuz 2018 Ay Günü duygusal ve hassas bir yapı içerisindeyiz, düşüncelerimizi ve hislerimizi kontrol etmekte güçlük çekiyor olabiliriz.

Gün içerisinde hesap hareketlerimizi tekrar gözden geçireceğiz ayrıca alacak- verecek, bankacılarla yoğun iletişim ve kredi işleriyle ilgili hareketli saatler bizi bekliyor. Hayatımız ya da çevremizle ilgili değişiklikler yapabilir, her zamankinden daha farklı düşünebilir ve olaylara karşı tutarsız yaklaşımlar sergileyebiliriz.

Bugün yeteneklerimiz doğrultusunda yeni bir şeyler üretebiliriz, bol şans.