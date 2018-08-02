2 Ağustos 2018 Jüpiter Günü; Bugün gücümüz yerinde , sağlam, dayanıklı ve aynı zamanda inatçı bir yapı içerisinde olacağız.

Bu ne istediğini bilen kararlı duruşumuz , işimize, ailemize ve sosyal yaşantımıza da olumlu yönde yansıyor. Ancak sabit fikirli olmamaya, olaylara dar bir çerçeveden bakarak değerlendirmemeye özen gösterelim. 2 Ağustos 2018 Jüpiter Günü para kazanma ya da mevcut paramızı değerlendirme adına yapacağımız hamleler yerinde ve zamanında olursa başarı da kaçınılmaz olacaktır. Bugün genel olarak güzelliğimize ve estetiğimize özen gösteriyoruz, kendimize güzel ve şık giysiler seçeceğiz ve gün boyunca her konuda kaliteli zaman geçirmeye çalışacağız.

Çevremizden gelecek uyarıları dikkate alalım, umursamazlık yapmayalım.