18 Haziran 2018 Ay Günü; Yaşayacağımız güzel günler kapıda; Uzun zamandır yaşadığımız gerginlikler ve olumsuzluklar yerini yeni umutlara, heyecanlara ve pozitif yönlü değişimlere bırakıyor.

18 Haziran 2018 Ay Günü toplumsal bilinç, farkındalıklar ve eskiden olduğu gibi birlik, beraberlik çerisinde hareket etme içgüdüsü oldukça baskın gözüküyor. Olumsuzlukların ve kötü enerjilerin üstesinden ancak bu şekilde gelebiliriz. Geçen zamanın aleyhimize işlediğini düşünmektense yaşadığımız her anın ne kadar değerli olduğunu ve daha çok yapılacak işin bizi beklediğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ay’ın enerjisi, bugün çeşitli konulardaki girişimlerde cesaretli olmamız gerektiğini ve düşünerek sağlam adımlarla hareket etmemizin yerinde olacağını söylüyor, öğrenmeye açık bir gün olacak. Bir yerlerden gelecek olan bilgi yoğunluğu ya da bir şekilde alacağımız mesajları kaydedelim, dikkate alalım ve boş geçirmeyelim.