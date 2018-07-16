16 Temmuz 2018 Ay Günü; Toplumsal bilinç, farkındalıklar, temel hak ve hürriyet, birbirimize saygı.

Nezaket kuralları içerisinde iletişim kurmak biz insanlar için yaşamı kolaylaştırmak adına gerçekleştireceğimiz reaksiyonlar ve unsurlar arasında yer almakta. 16 Temmuz 2018 Ay Günü kişisel değerlerimiz ve birtakım kazanımlarımız üzerinden yaşayacaklarımız, birşeylerin sağlamasını yapmamıza ve bu zamana kadarki birikimlerimizi garanti altına almamıza destek olacak.

Gün içerisinde bizim dışımızda gelişecek olaylara karşı tepkisiz kalmayacağız ve çevremizde yaşanabilecek olumsuzluklara ve haksızlıklara birlik ve beraberlik içerisinde karşı duracağız ve hareket edeceğiz. Ortak kararlar aldığımız birileriyle fikir ayrılıkları, zıtlaşmalar, kısmi ya da kalıcı uzaklaşmalar yaşayabiliriz.

Gün içerisinde kendimize az da olsa ayıracağımız zaman mutlu hissetmemizi sağlayacak.