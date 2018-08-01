1 Ağustos 2018 Merkür Günü; Yeni bir dünya kurulmadan önce eski dünya tam anlamıyla fethedilmeliydi.

Şimdi bu sözün ne kadar doğru olduğunu daha iyi algılıyoruz. Zaman içerisinde birçok değişimler, başlangıçlar yaşadık ve geçmişe olan özlemimiz her geçen gün artış göstermeye başladı. 1 Ağustos 2018 Merkür Günü oldukça coşkulu, hareketli bir gün bizi bekliyor. Unutmayalım ki her gelen gün yeni umutlar, beklentiler ve sürprizlerle dolu. Bu durumda ileriye dönük yaşamaya ve her anı dolu dolu geçirmeye çalışmalıyız.

Bugün istekli ve vazgeçmez tavrımız amaçlarımıza ulaşmamızı sağlayacaktır ancak etrafımıza karşı agresif yaklaşımlar göstermeden, kırıcı olmadan günü tamamlamaya çalışmamız bizim için daha faydalı olacak.