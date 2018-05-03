Rize’nin Güneysu ilçesinde, bozulunca tamir ettiği sarkaçlı duvar saatinden esinlenen Emre Mercan (31), kaşığı sallanan çay bardağı ile kemençe figürlü saat üretti. Patent alıp, yaşadığı Adacami köyündeki 20 metrekarelik atölyede seri üretime geçen Mercan, saatleri Fransa’ya ihraç etmeye başladı.
İlçeye bağlı Adacami köyünde oturan Emre Mercan’ın girişimi, 3 yıl önce evde bozulan sarkaçlı duvar saatini tamir etmesiyle başladı. Saatin sallanan sarkaç kısmına çay bardağı figürü yapıştıran Mercan’ın aklına, farklı figürlü saatler oluşturmak geldi. Evde işe koyulan Mercan, kaşığı sallanan çay bardağı ile kemençe figürlü saatler yapmaya başladı. Mercan, saatlerin ilgi görmesi üzerine köyde 20 metrekarelik atölye de açtı.