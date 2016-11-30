Koyun ve Koç Dağıtımına Çamlıdere’den başlandı

Büyükşehir Belediyesi, Ankara genelinde hayvancılığı teşvik etmek, geliştirmek ve köyden kente göçü önlemek amacıyla başlattığı proje kapsamında, 5 bin küçükbaş hayvanın dağıtımına başladı.

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı, genç nüfusa iş imkanı sunmak ve kırsal kalkınmayı artırmak için yürüttüğü proje gereği ilk etapta Çamlıdere’de 500 anaç koyun ve 50 damızlık koç dağıttı. Çamlıdere’de kişi başına 50 anaç koyun ve 1 damızlık koç olmak üzere 60 vatandaşa 3 bin anaç koyun ve 60 damızlık koç verilecek.

Tarım ve Hayvancılık Destekleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, 41 yaşından gün almamış olan, SGK’ya bağlı bir kurumda çalışmayan ve en az 100 küçükbaş hayvan barındırmaya uygun kapalı ağılı bulunması şartlarını sağlayan vatandaşlara destek verilecek.

SIRADA NALLIHAN VE GÜDÜL VAR

Çamlıdere’de ilk etapta, 500 anaç koyun ve 50 damızlık koçun dağıtımını yapan Tarım ve Hayvancılık Destekleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta boyunca belirlenen rakam tamamlanana kadar dağıtıma devam edecek.

Proje kapsamında anaç ve damızlık Ankara keçilerinin dağıtımının da yapılacağını belirten Tarım ve Hayvancılık Destekleme Şube Müdürü Erol Arık, “Genç nüfusun kente göç etmesini önlemek ve köylerinde yaşamlarını geçirmelerine imkan sağlamak için başlattığımız projenin çalışmasını yürütüyoruz.

İlk olarak Çamlıdere’de dağıtmaya başladığımız Anaç koyun ve damızlık koçların dağıtımını tamamladıktan sonra, Nallıhan’da 14, Güdül’de 18 kişiye, 50’şer adet anaç Ankara keçisi ile 1’er damızlık teke dağıtımını yapacağız. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Ankara’da küçükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlayacağız” dedi.

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