ADANA’da bir evin bahçesinde bulunan 3 koyunu çalan Şahin Kara (34) tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesinde 3 koyun besleyen Yusuf Yeşilkaya, sabah uyandığında hayvanlarının yerinde olmadığını görünce polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına bir kişinin gelip 3 koyunu çalma anı yansıdı.

Görüntülerden şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Şahin Kara olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Kara, sorgusunda koyunları kendisinin çalmadığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan Kara tutuklandı.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri