Ankara Koyulhisar ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği Yenimahalle Belediyesi’nde geniş katılımlı iftar yemeği verdi.

Ankara Koyulhisar ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği tarafından organize edilen iftar yemeğine 300’e yakın dernek üyesi katıldı. Katılımcılar arasında bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,” Böyle bir organizasyona katıldığım için çok mutlu oldum. Ramazan Ayı bizleri bir araya getiren önemli bir aydır. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Yenimahalle’de, Ramazan Ayı’nın anlamını ve güzelliğini bu sofralarda sizlerle yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Ramazan’ın tüm İslam âlemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Bugünlerde İslam âleminde yaşanan acıları bu Ramazan Ayı’nda yaptığımız dualarla, kıldığımız teravilerle, tuttuğumuz oruçlarla, yaptığımız yardımlarla dinmesini ve bu acıları İslam âleminin yaşamamasını diliyorum. Yenimahalle’de yaptığımız gibi, bu ülkede eşit yurttaş olarak yaşayabilmemiz, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in eşit yurttaşları olduğumuza inanıyorum. Bizim yeni reçeteye ihtiyacımız yok. Bizim 1923’te Cumhuriyet’i kuran başta Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarından aldık.” dedi

Ankara Koyulhisar ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği Sabit Aslan,” Genç yönetim olarak 10 gün önce göreve geldik. Bizlere bu görevi layık görenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bayrağı bizlere yani gençlere bırakan abilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ramazan ayı bizim için önemli bir aydır. Bu ay birlik ve beraberliğimizin daha da artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ankara Koyulhisar ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği üyesi olan gazetemizin imtiyaz sahibi Abdi Pehlivan,” Böyle bir ortamda bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Bizler Ankara’da yaşayan Sivaslılar olarak birbirimize sahip çıkmalıyız ve kötü zamanlarımızda birbirimize sarılmalıyız” ifadelerini kullandı.

İftar Yemeğine bürokrasi, İş dünyasından ve siyasetten dünyasından isimler de katıldı. Ankara Vali Yardımcısı Metin Arslanbaş, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İçişleri Bakanlığı Müfettişi Veysel Çiftçi, ANKODER dernek Başkanı Sabit Aslanı, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan, Ankara Koyulhisar ve Köyleri Kültür Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Tepe ve çok sayıda vatandaş ve dernek üyesi katıldı.