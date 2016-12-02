Köye yerleşen ressamla hayatı değişti

KARABAĞLAR Belediyesi’ne bağlı Kavacık Köyü’nde yaşayan engelli Meryem Düzgünkaya’nın resim sevgisi ve azmi tüm insanlığa örnek oldu. Karabağlar Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Selvitopu’nun da desteğiyle geçen ay İstanbul’da sergi açan Meryem Düzgünkaya, şimdi de Ankara’da ‘Engelsiz Sanat Derneği’nin düzenlediği ‘EngelSİZ Sanat Ödülleri’nde yılın sanatçısı ödülünü almaya hak kazandı.

Köylü bir ailenin çocuğu olan Meryem Düzgünkaya, eşini erken yaşta kaybedince köyde terzilik yapmaya başladı. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonucu engelli olan Meryem’in dünyasını değiştiren olay ise köye bir resim öğretmeninin gelmesiyle başladı. Köyde yaşamaya başlayan naif ressam Şebnem Çamdalı’ndan resim dersleri alan Meryem’in fırçaya olan hakimiyeti ve hayallerini tuvale dökmesi herkesin dikkatini çekti. Karabağlar Belediyesi sergi salonu başta olmak üzere birçok yerde sergi açan Meryem’in en son yaptığı yağlı boya resimlerden oluşan sergi belediyenin de katkılarıyla İstanbul’da açıldı.

RESİMLERİNE İNGİLTERE’DEN BİLE ALICI ÇIKTI

Hatta Meryem’in resimlerine İngiltere’den bile alıcı çıktı. ‘EngelSİZ Sanat Ödülü’nü almak için Ankara’ya giden Meryem Düzgünkaya, en büyük hayalinin köyde yaşayan çocukları sanat konusunda yetiştirebilecek bir üretim atölyesi kurmak olduğunu söyledi. Kendilerine her konuda destek olan Başkan Muhittin Selvitopu’na teşekkür eden Düzgünkaya, “Başkanımızın bizim yanımızda olduğunu bilmek bize güç veriyor. Kendisinin Kavacık için çok emekleri var, bizim için büyük şans” diye konuştu.

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