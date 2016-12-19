Köy evini restore eden arkeologlar turizmci oldu

Türk, Alman ve Hollandalı 3 arkeoloğun, köy evlerini yaşatma amacıyla Frig Vadisi’nde yer alan Seyitgazi ilçesindeki Çukurca Mahallesi’nde satın alıp restore ettikleri köy evi, yatırıma dönüştü.

Türk arkeolog Nihal Temuçin Czichon, Alman eşi ve Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rainer Czichon ile Hollandalı arkadaşları Ben Claasz Coockson, MÖ 1200’lerde Trakya üzerinden Anadolu’ya gelip, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara ve Sakarya vadilerini içine alan bölgeye yerleşen Frigler hakkında çeşitli araştırmalarda bulundu.

Vadideki Frig Yolu’ndaki gezilere de katılan arkeologlar, hayalleri olan köy evlerini yaşatma projesi için 2013 yılında hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Taciser Sivas’ın tavsiyesiyle Seyitgazi ilçesindeki Çukurca Mahallesi’nde bir ev satın aldı.

Üç arkeolog, köy evini restore ettikten sonra Frig Vadisi’ne gelen ziyaretçilerin konaklayacağı, rahatlıkla dinlenip ihtiyaçlarını karşılayacağı bir yer ihtiyacı üzerine evin yanına, 5 odalı taş bina ve kamp alanı inşa etti.

Frigya Kralı Midas’ın adını taşıyan “Midas Han” adındaki butik otel, yılın her döneminde yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

“Köyde istihdam sağladık”

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu, Midas Han’ın ortaklarından Nihal Temuçin Czichon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Prof. Dr. Rainer Czichon ve ortağı arkeolog Ben Claasz Coockson ile köylerde çok fazla kazı yaptıklarını belirterek, arkeolojinin yanında turizm sektöründe de çalıştığını belirtti.

Czichon, Frigya Vadisi’nde turizme yönelik yeteri kadar projenin bulunmadığını dile getirerek, bölgeyi ziyaret eden insanların konaklayacağı, rahatlıkla dinlenip, ihtiyaçlarını karşılayacağı bir yer aradıklarını bildirdi.

Bunun üzerine köy evinin yanında 5 odalı doğaya uygun bir bina inşa ettiklerini anlatan Czichon, “Geçen yıldan beri konaklama hizmeti veriyoruz. Kamp alanımız da mevcut. Köyde yatırım yapmak, kentte yapmaktan daha fazla zorladı bizi. Ancak gerçekleştirdik. Köyde yaşayanlara da istihdam sağladık. İkramlarımızın önemli bölümünü köylülerden karşılıyoruz. Türkiye’nin yanı sıra Almanya’dan, Hollanda’dan, ABD’den birçok arkeolog, büyükelçilik çalışanı, turistler, öğretim üyeleri konaklamak için bizi tercih ediyor.” diye konuştu.

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