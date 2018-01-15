Göstere göstere, bağıra bağıra, davul zurnayla geldi bela…

Ben kaç kere ve safha safha yazdım, bilmiyorum… Amacı ve ulaşmak için oynanan oyunları, kimlerin bile bile “piyon olmayı” kabullendiğini, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım…

Ama nedense hiçbir şey yapmadan seyretti Türkiye, olup biteni… “Nerdeyse” dememin nedeni “Bir gece ansızın gelebiliriz” türü bir kaç tepki gösterilmiş olması…

…Ve içe yönelik bu tepkiler, hedefini bulmuş durumda…

Gerçek ise bambaşka… Bir daha anlatalım bari…

Ortadoğu’yu yok etmeye kararlı ABD, kendini kurtarma derdine düşmüş Başkan Trump’ın da katkısıyla Suriye sınırımızda bir PKK Devleti kurdu… Hedefin 100 bin kişilik bir ordu kurmak olduğunu açıkça ilan etti ve DEAŞ’lı militanları bu orduda görevlendirdi… Ordu’nun başına Kandil’in tayin ettiği bir komutan getirildi ve ilk demecinde “Türkler, DEAŞ’la mücadelede kazandığımız tecrübeyi yakında anlayacaklar” demişti…

Bu yeni devletin başkentinin Rakka olacağı, savaşlarda tahrip olmuş şehrin yeniden inşa edileceği ve bir de sivil(!) havaalanı yapılacağı, bu işler için gereken masrafların ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından karşılanacağı da ilan edilmişti…

En son hamle ise bizzat ABD’nin bu yeni devletin Türkiye ile olan sırını korumak için 30 bin kişilik bir ordu görevlendirilmesinin yeterli olacağını açıklaması oldu…

Bu açıklamanın tam da Türkiye’nin PYD/YPG mevzilerine yönelik topçu ateşinden hemen sonra yapılmış olması dikkat çekici…

İlk cevap “Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur.” diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi…

Dışişleri Bakanlığı ise “ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG’yle işbirliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.” açıklamasını yaptı…

Yoksa ABD ile savaşı göze mi aldık..? Doğal olarak bu durumda NATO’dan çıkacak mıyız, yoksa bizi çıkarmalarını mı bekleyeceğiz..?

ABD’nin İncirlik’te savaş uçaklarının, hatta sayısı tam bilinmeyen nükleer bombalarının olduğunu hesaba katıyor muyuz..?

Elbette ki Türkiye başını öne eğip, bu duruma katlanmamalı…

İyi de, bu konuda önceden hazırlanmış bir plan var mı..?

En önemli soruya gelince…

Param parça olup kutuplaşmış Türk halkının yeniden birleşebilmesi için ne yapılacak..?

İşimiz mucizelere kalmamalı..!