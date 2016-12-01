Kösem Sultan kitre bebek oldu

Üsküdar Belediyesi, Osmanlı Saray Sultanları Bebek Koleksiyonu ile Kültür Erozyonuna “Dur!” Diyor Osmanlı’nın Hanım Sultanları, Üsküdar Belediyesi Osmanlı Saray Sultanları Bebek Koleksiyonu ile gün yüzüne çıkıyor.

Üsküdar Belediyesi, Batı kültürünün etkisiyle yaşanan kültürel erozyona dur demek ve geleneksel değerleri yarınlara taşımak için Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile imzalanan protokol kapsamında hazırlanan Osmanlı Saray Sultanları Bebek Koleksiyonu’nu Üsküdar Nevmekân’da düzenlenen basın toplantısıyla ziyarete açtı.

Osmanlı tarihine iz bırakmış pek çok hanım sultanın eserini barındırdığı için “Hanım Sultanlar Şehri” olarak da bilinen Üsküdar’ın böylesi bir çalışma için ideal olduğunu kaydeden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi TÜRKMEN, “Türkiye’de daha önce böyle bir çalışma yapılmamış. Oysa Batı bizi yıllarca Barbie bebeklerle kandırdı ve kültürel bir erozyona neden oldu. Biz Üsküdar Belediyesi olarak, Üsküdar’ın tarihinde adı geçen hanım sultanların zarafetini bugüne taşımak, çocuklarımıza ve gençlerimize kendi kültürlerini ve tarihi değerlerini yakından tanıma fırsatı sunmak istedik. Bu sayede gelecek neslimiz kendi tarihine dair objeleri günlük hayatının içinde birer parça olarak görüp, daha fazla benimseyecektir” diye konuştu.

Bir yıl süren titiz çalışmanın ürünü

Üsküdar Belediyesi ve Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan ilk ortak çalışma Üsküdar’ın simgesi olan “kâtip” ve “kâtibe” bebekleriydi. Projenin gördüğü büyük ilginin ardından, Osmanlı Saray Sultanları için bir koleksiyon hazırlama kararı alındı. Türk desen ve motiflerinin yaşatılmasını sağlama hedefiyle yola çıkan proje için Marmara Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden Yrd. Doç. Selman Can’ın başkanlığında akademik bir araştırma kurulu oluşturuldu ve 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı hareminde kullanılan giysiler, 6 kişilik akademik ekip tarafından detaylıca araştırıldı. Sonrasında bir ay süreyle kumaşların özel olarak dokuması gerçekleşti. Aksesuar, kumaş dikimi ve takıların tamamlanması ise 8 kişilik uzman atölye ekibi tarafından 2 ayda tamamlandı. Bebeklerin dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları için kitre bebek yöntemi kullanıldı.

Üsküdar’da Mihrimah Sultan Camii, Atik Valide Camii, Çinili Camii, Yeni Valide Camii ve Adile Sultan Sarayı gibi Osmanlı sultanlarının izlerini taşıyan pek çok eser bulunuyor. Üsküdar Belediyesi bu nedenle Osmanlı Saray Sultanları Bebek Koleksiyonu için ilk çalışmayı bu sultanları esas alarak gerçekleştirdi. Proje kapsamında Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan (1522-1578), Sultan III. Murad’ın validesi Afife Nurbanu Sultan (1525-1583), Sultan IV. Murad ile Sultan İbrahim’in validesi Mahpeyker Kösem Sultan (1590-1651), Sultan II. Mustafa ile Sultan III. Ahmed’in validesi Rabia Gülnuş Emetullah Sultan (1642-1715) ve Sultan II. Mahmud’un kızı Adile Sultan (1826-1899) kitre bebek olarak tasarlandı ve koleksiyonun birer parçası haline geldi.

Üsküdar’a “Hanım Sultanlar Müzesi” müjdesi!

Projenin ilerleyen aşamalarında saray hayatını anlatan diğer figürleri de tamamlayarak, Hanım Sultanlar Müzesi açmayı planladıklarını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi TÜRKMEN, “Kız Kulesi’nin karşısına muhteşem bir Hanım Sultanlar Müzesi yapacağız. Bu Türkiye’de bir ilk olacak ve sultanlara yakışır bir müze hizmete girecek. Burada hem bebekler hem de kadın sanatçıların diğer eserleri sergilenecek” dedi.

Üsküdar Nevmekân’da ziyarete açılan Osmanlı Saray Sultanları Bebek Koleksiyonu için yapılan yeni çalışmalar ise 2017 yılının ikinci yarısında “İyi ki Üsküdar Var!” markası altında satışa sunulacak.

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