Büyük beklenti yaratılarak ve baskı yapılarak artırılan faiz oranları ile işe yaramadı, etkisi zayıf kaldı. Döviz kurları faiz artırım öncesi duruma geldi, gelecek. Ortaya çıkan sonuç; Türkiye’de ekonomiye güvenin tamamen yok olduğunu, işlerin daha da kötüye gittiğini gösteriyor.

Faiz işe yaramayanca Merkez Bankası (MB) da sektörlere yönelik “geçici kur sabitlemesine” yani “korumacı kur” uygulamasına başladı. MB, “25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4,2, Euro için 4,9, İngiliz Sterlini için 5,6 lira kuru” belirledi.

Bu dalgalı kur rejimden katlı kur sistemine geçişin ilk sinyalleridir. Amaç dövize olan talebi düşürmek olsa da yarın başka işlemlerde de benzeri sabitlemeler yapılmaya başlarsa tüm dengeler de bir bu kadar bozulacaktır.

Aynı şekilde dış borcu olan ve ödemesi yaklaşan firmalara da benzeri kur sabitlemesi veya korumacı kur uygulamaları başlarsa işler tam karışır. Bu durumda kamunun borçlarına da sabitleme gelir mi? En ufak bir çıtırtıda fırlayacağı kesin. Ayrıca 31 Temmuz’dan sonra ne olacak ve aradaki zararı kim ödeyecek?

GÜVEN YOK

Tüm bu ve benzeri kararlarda eksik kalan yön güven ortamı yaratmaktır. Şöyle düşünelim, Ankara’ya yabancı bir yatırımcı gelse, danışmak istese ne cevap verilir acaba? Bırakın yabancı vatandaşa bile açıklayıcı, tatmin edici bir cevap verilmiyor.

Ne MB ne de ekonomi yönetimi bu krizi altlamak için iyi bir iletişim süreci ortaya koyamadı. Varsa yoksa “gereği yapılacak” lafları. En son Ulaştırma Bakanı bile halen kurların orijinal rakamlara (ne demekse veya nedir bu orijinal rakam) döneceğini söylüyor. Ekonomi Bakanı da “makul rakamlar” sözünü etmişti, üç gün sonra dolar 5 liraya dayandı.

Üstelik mevcut ekonomi bakanlarının beşi listeye bile alınmamışsa nasıl olacak süreklilik, istikrar ve de güven ortamı?

Bu tür yorumlara ve açıklamalara artık kimse inanmıyor. Hal böyle olunca söylentiler kulaktan kulağa yayılıyor, sonra gerçekmiş gibi algılanıyor. En çok inanılan da “başta ABD olmak üzere dış mihrakların oyunları” sözleri.

Daha önce de yazdık, adamlar Türkiye’yi niye zora soksunlar? 500 milyar dolara yakın alacaklarının yanı sıra bankalarda, borsalarda, devlet kâğıtlarına bağlanmış paraları var. Mal alıyorlar, satıyorlar. Sürekli oyunlar, kumpaslar kurarak bu paralardan, Türkiye gibi büyük bir pazardan mı vazgeçecekler? Türkiye’ye bir şeyler olsa kendileri de zora girer.

Ancak onların aradığı tek konu var: güven. Güven ortamı olamayınca istediğiniz kadar faiz artırın, piyasalara ayar verin, durun, işe yaramadığı ortada. Şimdi bunlara “korumacı kur” politikaları acaba kalıcı bir katlı kur sistemini getirir mi” kaygısı da eklendiğinde soru işaretleri daha çok artacaktır.