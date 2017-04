Korktuğum başıma geldi!

Bu sezon ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil eden Beşiktaş’ın Olympique Lyon’a seri penaltılarla elenişine inanılmaz üzüldüm. Çünkü Kara Kartal yarı finale yükselmeyi, Fransız rakibinden çok daha fazla hak etmişti. Doğrusunu söylemek gerekirse, Beşiktaş turu İstanbul’da değil, Fransa’da kaybetti. Son on dakikaya, hatta 7 – 8 dakikaya 1-0 önde giren Siyah Beyazlı takım, iki bireysel hatayla iki gol yedi ve kazanacağı maçtan 2-1 yenik ayrıldı. İstanbul’daki rövanşta da, oyunun bazı bölümlerinde oyun hakimiyetini rakibine kaptırsa da turu penaltılara bırakmadan geçebilecek pozisyonlar üretti. Uzatma dakikalarında bile yarı finale uzanabilecek fırsatları kaçırdılar. Beşer penaltıda iki takım da kaçırmayınca, bu kez seri penaltılara geçildi. İşte burada Beşiktaş’ın handikapı ortaya çıktı. Kesiciliği konusunda en küçük bir itirazım olmayan Tosic’in, bir şekilde teknik ve beceri gerektiren penaltı atışı için, üstelik de böylesine stratejik bir noktada topun başına geçtiğinde, içimden gayrı ihtiyari, “Eyvah” dedim. Aklımdan geçen vuku buldu ve Tosic penaltıyı gole çeviremedi. Ardından Mitrovic geldi topun başına. Bir kez daha aynı korkuyu yaşadım ve korktuğum bir defa daha başıma geldi ve Beşiktaş’ın nihai sonu ortaya çıktı.

Tabi bu elenişin faturasını Tosic ve Mitrovic’e çıkarmak gibi bir niyetim yok. Sadece bu iki isim penaltıları kaçırdıklarıiçin dile gelme durumunda. Şahsen ben, Tosic ve Mitrovic’e gelene kadar Gökhan Gönül ve Hutchinson’a hatta kaleci Fabri’ye bile öncelik verirdim.

Evet, Beşiktaş’a bu noktaya gelene kadar bize yaşattığı güzellikler için çok teşekkürler ediyorum. Bence Beşiktaşlı olsun olmasın, aklı selim herkesin Siyah Beyazlı takıma bir teşekkür etmesi gerekir diye düşünüyorum.

Ben bunları düşünürken, Galatasaray’ın resmi twitter hesabından Beşiktaş’a yaptığı göndermeyi görünce gerçekten şaşırdım.

Pek tabi ki, yapılan bu gönderme içerikli paylaşım oldukça da tepki topladı. Sarı kırmızılıların hesaplarından her sabah farklı fotoğraflarla yapılan ‘Günaydın Galatasaray Ailesi’ adlı paylaşımın görselinde bu kez 2000’de kazanılan UEFA Kupası yer alıyordu.

Bu paylaşımın altına ‘Tarih bir kere yazılır’ etiketi de koyan Galatasaray’ın bu tutumu özellikle Beşiktaşlı taraftarlardan tepki topladı.

Açık söylüyorum, bu yaklaşım Galatasaray camiasına hiç yakışmadı. 2000 senesinde aldığı, UEFA Kupası ve Süper Kupa’yı neredeyse günde üç öğün her yemekten sonra gündeme getiren Galatasaray’ın, artık geçmişteki bu başarıyla avunmayı bırakması gerek.

Çünkü geçmiş, her geçen gün bir gün daha eskiyip, geriye kalmaktadır. Gün bugündür ve gün yarına döndüğünde bugün bile bir gün geçmişe düşer. Sonra da birileri çıkar ve Beşiktaş’ın yaptığı gibi, bugünün fotoğrafını, Süper Lig’in zirvesinin fotoğrafını sana cevap olarak gündeme getiriverir.

Hoşçakalın…

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...