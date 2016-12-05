Körfez ülkeleri ve Türkiye, Suriye konusunda BM’den ‘Acil toplantı istedi’

Körfez ülkeleri ve Türkiye’nin, Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısını yaptığı bildiriliyor.

Al Arabiya haber kanalı, Suudi Arabistan, BAE, Katar ve Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi’ne Suriye konusunda acil toplantı çağrısını içeren ortak bir açıklama yaptıklarını duyururken açıklamada BM’den Suriye’de güvenlik ve barışın yeniden tesis edilmesi konusunda sorumluluk almasını istenirken başta Halep’te olmak üzere Suriye halkının çektiği acıların altını çizildiğini anlattı.

Söz konusu açıklamanın, geçen Çarşamba günü BM’de Halep ile ilgili yapılan ancak Suriye’deki acıları son vermek için herhangi bir adım atılması yönünde sonuçsuz kalan acil toplantının ardından geldiğine işaret edildiği haberde Carşamba günkü toplantıdan sonra Rusya’nın Halep’teki operasyonlarını sürdüreceğini ve kenti “teröristlerden” kurtaracağını sözlediğine dikkat çekildi.

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