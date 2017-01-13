Kore Büyükelçisi’nden dostluk ziyareti

Ankara’daki büyükelçiliklerle yakın ilişki içerisinde bulunan ve büyükelçiler tarafından çalışmaları ilgiyle izlenen Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Cho Yun-soo’yu ağırladı.

Beraberinde Savunma Ataşesi Jaesic Park ve Büyükelçi Müsteşarı Dong-Woo Cho ile birlikte Başkan Tiryaki’yi ziyaret eden Büyükelçi Cho Yun-soo, görüşmede Türkiye Cumhuriyeti’nin kendileri için önemine vurgu yaptı.

“Kore şehitleri ve gazilerini unutmadık.”

Kore Savaşı’nda şehit ve gazi olan Türk askerlerini aradan geçen yıllara rağmen unutmadıklarını ve her zaman minnetle andıklarını ifade eden Büyükelçi Cho Yun-soo, Altındağ sınırları içerisinde bulunan Kore Parkı’nı bu vefa duygusuyla yenilemek istediklerini Başkan Tiryaki’ye iletti.

Altındağ’da bulunan bir parka “Kore Parkı” isminin verilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Cho Yun-soo “Aramızdaki dostluk ve Türk milletine olan vefa duygumuz nedeniyle, bu parkı sizin de işbirliğinizle yenilemek ve bir anıt park haline getirmek istiyoruz.” dedi. Büyükelçinin teklifini memnuniyetle karşılayan Başkan Tiryaki ise, ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Altındağ Belediyesi’yle her zaman olumlu işbirliği içerisinde olduklarını da ifade eden Büyükelçi Cho Yun-soo, nezaketinden ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Tiryaki’ye teşekkür etti.

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