İyi Parti Keçiören İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği kahvaltı partinin kurucularından Koray Aydın ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşti. Koray Aydın’ın sert açıklamaları dikkat çekti.

İyi Parti Keçiören İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği kahvaltıya çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Kahvaltıdan sonra yapılan konuşmalarda çok çalışmaları gerektiğinin altı çizildi. Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında çok çalışarak AKP iktidarına son vermeleri gerektiği konuşmacıların ortak görüşleri arasında yer aldı.

Kahvaltıdan sonra gerçekleştirilen konuşmaların ilkini Keçiören İlçe Başkanı Güçlü Şenel gerçekleştirdi.

İYİLER BİR ARAYA GELDİK

Kahvaltıya katılanları selamladıktan sonra konuşmasına başlayan Güçlü Şenel, “İyi parti kadın hareketidir, İyi parti idealistlerin partisidir diyor genel başkanımız Meral Akşener. Ülkemizi iyilerin yönetmesi gerekli diyor. Bizde üzerimize düşeni yapacağız ve Ankara’nın pek çok ilçesini alacağız genel başkanımıza teslim edeceğiz” dedi. Şenel ayrıca partinin Keçiören teşkilatlanmasını, kahvaltıya katılan konuklara tanıttı.

Keçiören İlçe Başkanı Güçlü Şenel’den sonra söz alan Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, “ Hepimiz bir olduk, iyiler bir araya geldik. İyi ve büyük bir aile kurduk. Ankara’da kapılarımızı açtık herkesin ellerini sıkarak ülke yönetimine talip olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik.

16 yıllık AKP iktidarında biten tarım ve hayvancılığı nasıl canlandırabiliriz partimizde bunun AR-GE çalışmalarını yapıyoruz ve daha birçok konuyu masaya yatırıyoruz. Keçiören iktidar olma aşkıyla yanıyor bizde bunu gerçekleştireceğiz. Yapılan metro çalışmaları, imarlar çalışmalar hepsi halkın gözünü boyamak için biz buna dur diyeceğiz ve halkımız için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Güneş doğdu tek bir hedef var Genel Başkanımız Meral Akşener önderliğinde iktidar olacağız” dedi.

TÜRKİYE BİR GÜNEŞE İHTİYAÇ DUYDU

Özarslan’dan sonra büyük alkışlarla konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan İyi Parti’nin kurucularından Koray Aydın, “ Türkiye AKP’nin uyguladığı kutuplaştıran bölen bu dilden o kadar bıktı usandı ki insanlar artık ufuktan doğacak bir güneşe ihtiyaç duydu. Türkiye 16 yıldır kendinden olmayanı yok sayan yönetim anlayışıyla bugünlere getirildi. Bu insanlar acıma, merhamet duygularını kaybetmişler. Dün söylediğini bugün yalanlayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Kurdukları zalim imparatorluğu kabul edemeyiz, buna teslim olamayız. Bu salonu dolduranlar zalim imparatorluğuna teslim olmayanlardır.

Herkesin gözü buradadır en çokta AKP’nin. Bu adamın aklı şaştı dün küfürleştiği kişiyle ittifak oldu. Adı da saray ittifakı oldu. Göreceksiniz bu ittifak yerle bir olacak çünkü her zalimin bir sonu vardır. Yerle bir olurken Allah bir el indirecek inşallah o elde biz olacağız. Bugün Türkiye güç kullanarak yönetme amacında olan bir siyasi iktidarın yönetimindedir. Türkiye’de adalet maalesef kalmamıştır . Bir ülkede adalet yoksa o ülkede haksızlık olur, zulüm olur. Türkiye’de bu adalet duygusu kaybolduğu için en çok AKP’nin içindekiler isyan edecek.

Bugün AKP’nin yaşadığı paniğin arkasında kurduğu kaliteli, nitelikli kadrosuyla İYİ Parti yatıyor. Halkımız pusuya yatmış durumda her şeyin farkındalar. Dimdik durarak, herkesin elini sıkarak halkımızı karşına çıkacağız göreceksiniz halkımız bize olumlu cevap verecek bizde bu zalim imparatorluğunu yıkacağız.

Yanlışa yanlış olduğunu söyleyeceğiz. İnsanların dini duygularının alet ederek nasıl soyduklarını söylemek görevimizdir” ifadelerinde bulundu

SARAYDA PANİK VAR

Sözlerine devam eden Aydın, “Sarayda panik var feleği şaştı adamın. Nereden çıktı bu İyi Parti diyor. Yanına da iki küçük ortak aldı. Ama ne yaparsa yapsın boştur. Göreceksiniz İyi Parti olarak ilk seçimlerden birinci parti olarak çıkacağız.

Panik hali anketlerde görülüyor. Panik olmasının nedeni bu anketlerdir. Yaptığımız anketlere göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turu Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener geçiyor. Göreceksiniz ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ın hiç bir şansı yok. Akşener seçilecek.

Mahalli seçimler için en zinde, en istekli en nitelikli kadrolardan oluşan parti biziz. Önümüzdeki ilk seçimlerde karşılarına çıkacağız ve dişlerini sökeceğiz. Erken aday ilan etmenin yerinde olacağı yerlerde erken aday ilan edeceğiz. Keçiören iyi organize olursak belediyeyi alabileceğimiz yerlerden biri. Bu aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçimi için alt yapıda olacak”

KARARLILIĞI GÖZLERİNİZDE GÖRÜYORUM

Aydın, “Keçiören’de şu anda bu kararlılığı inancı gözlerinizde görüyorum. Fitneye aranızda yer vermeyin sizden tek istediğim budur. Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim ilk hedefimiz diğerleri onun alt başlıkları. Yolunuza devam edin hedefinize kitlenin. Sahaya indikçe bu yakaladığımız rüzgar daha da büyüyecek.

AKP’den bize gelmeye niyetlenen milyonlar var. O yüzden her yere ulaşacağız. Anketlerde alabileceğimiz bir 6-7 puan daha gözüküyor onu da alacağız. Biz en çok oyu AKP’den sonra MHP’den en sonda CHP den alıyoruz. Bu yüzden çok çalışacağız, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız” diyerek sözlerini noktaladı. Aydın’ın konuşmasının ardından kahvaltıya katılanlar ayağa kalkıp Aydın’ı alkışladı.